4 đại học Việt Nam tăng hạng trong top 10% thế giới

Theo Trung tâm xếp hạng đại học thế giới (CWUR) ngày 1/6, cả 6 đại diện Việt Nam đều đã góp mặt năm ngoái.

Đại học Duy Tân tăng 33 hạng, vào top 4,4% thế giới, tiếp tục dẫn đầu trong các đại diện Việt Nam. Có bước nhảy vọt là trường Đại học Y Hà Nội, tăng 44 hạng lên vị trí thứ 1.835. Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Bách khoa Hà Nội tăng lần lượt 9 và 19 bậc.

Trong khi đó, hai đại học quốc gia đều tụt hạng. Đại học Quốc gia TP HCM rơi hơn 90 bậc, đứng ở vị trí thứ 1.367. Đại học Quốc gia Hà Nội tụt 3 bậc.

Trên bảng xếp hạng tổng thể, top 5 ổn định hai năm nay, đều từ Mỹ và Anh, lần lượt là Đại học Harvard, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Stanford, Cambridge, Oxford.

CWUR là tổ chức tư vấn, trụ sở ở Arab Saudi, xếp hạng đại học từ năm 2012. Đây là một trong các bảng xếp hạng có quy mô lớn trên thế giới, bên cạnh QS và Times Higher Education - THE (Anh), ARWU (Trung Quốc). Năm nay, tổ chức này đánh giá hơn 21.200 cơ sở giáo dục đại học, trước khi xếp hạng 2.000 trường.

Bốn nhóm tiêu chí để xếp hạng gồm thành tựu học thuật và nghề nghiệp của cựu sinh viên, chất lượng học thuật giảng viên và thành tựu nghiên cứu. Tiêu chí nghiên cứu chiếm 40% số điểm - nhiều nhất. Mỗi yếu tố còn lại chiếm 10-25%.

Dữ liệu do CWUR tự thu thập. Thành tựu nghiên cứu căn cứ số bài báo được công bố, số bài nằm trong tạp chí uy tín, độ ảnh hưởng và lượng trích dẫn. Với cựu sinh viên, CWUR xem xét ở các giải thưởng, vai trò tại 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới (theo tài sản, giá trị thị trường, doanh thu, lợi nhuận). Trong khi đó, chất lượng giảng viên được đo bằng các giải thưởng, uy tín học thuật.

Ở bảng xếp hạng châu Á năm nay của THE, Việt Nam có 11 đại diện, tăng 2 so với năm ngoái, nhưng hầu hết tụt hạng, dẫn đầu là Đại học Kinh tế TP HCM. Trong khi đó, ở bảng xếp hạng thế giới theo ngành của QS có 13 trường từ Việt Nam.

Một tòa nhà trong khuôn viên trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Fanpage nhà trường

Tác giả: Khánh Linh

Nguồn tin: vnexpress.net