Từ chối tình cảm, nữ chủ quán bị vị khách tấn công, mất 64% sức khỏe

Theo cáo trạng, thông qua mối quan hệ quen biết, Nguyễn Ngọc Hưng quen và nảy sinh tình cảm với chị Nguyễn Thị Thu H (sinh năm 1992), chủ một quán cà phê trên địa bàn Hà Nội.

Hưng thường di chuyển từ Hải Phòng lên Hà Nội vào các dịp cuối tuần để đến quán của chị H. Trong quá trình qua lại, Hưng nhiều lần bày tỏ tình cảm nhưng đều bị từ chối. Từ đó, anh ta nảy sinh ý định sát hại nữ chủ quán cà phê.

Ngày 15-12-2025, Hưng mua hai con dao, giấu trong ba lô rồi bắt xe khách lên Hà Nội tìm gặp chị H.

Nguyễn Ngọc Hưng bị truy tố về tội “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Ảnh minh họa.

Trưa 16-12-2025, Hưng đến quán cà phê của chị H. và tiếp tục bày tỏ tình cảm. Chị H. tiếp tục từ chối và nói: “Em không muốn lằng nhằng với anh nữa đâu”.

Với ý định đưa nữ chủ quán đến nơi vắng người để thực hiện kế hoạch sát hại, Hưng đề nghị chị H. chở ra bến xe để về Hải Phòng. Chị H. đã đồng ý chở Hưng đi.

Trên đường, Hưng điều khiển xe máy của chị H. đi lòng vòng quanh khu vực Văn Quán - Phúc La, phường Hà Đông, Hà Nội. Anh ta nhiều lần thay đổi địa điểm với lý do xe ô tô đón đang di chuyển.

Đầu giờ chiều cùng ngày, khi đến đoạn đường đối diện nhà số A30TT7, khu đô thị Văn Quán, lợi dụng lúc chị H. vẫn ngồi trên xe máy, Hưng rút con dao giấu trong ba lô ra tấn công nạn nhân. Khi chị H. buông xe và ôm vùng bị thương, bị can tiếp tục gây thương tích cho nạn nhân rồi bỏ chạy.

Khi Hưng gây án, có người dân phát hiện sự việc nên đã đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời.

Chị H. được điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 từ ngày 16-12-2025 đến ngày 14-1-2026; kết luận giám định xác định nạn nhân bị tổn thương cơ thể 64%.

Còn Hưng, sau khi gây án, bị can thuê taxi về Hải Phòng. Tuy nhiên, nhận thấy Hưng có biểu hiện bất thường và không cung cấp được địa chỉ cụ thể, tài xế đã đưa đến Bệnh viện Việt Tiệp. Tại đây, Hưng bị Công an thành phố Hà Nội bắt giữ.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội xác định hung khí gây án là dao sắc nhọn, thuộc danh mục dao có tính sát thương cao theo quy định của Bộ Công an.

Vì vậy, ngoài tội “Giết người”, Hưng còn bị truy tố tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Về trách nhiệm dân sự, chị H. yêu cầu bị can bồi thường hơn 1,5 tỷ đồng, bao gồm chi phí điều trị, phục hồi sức khỏe, tổn thất tinh thần, công chăm sóc và thu nhập bị mất. Đến nay, Nguyễn Ngọc Hưng vẫn chưa khắc phục hậu quả.

Tác giả: Huy Phạm

Nguồn tin: hanoimoi.vn