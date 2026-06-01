Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã vùng Quỳ Hợp

Theo Kết luận số 104-KL/TU, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đánh giá cao nỗ lực của Ban Thường vụ Đảng ủy 7 xã. Sau khi chính quyền địa phương 02 cấp đi vào hoạt động, dù đối mặt với nhiều khó khăn, các địa phương đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động và đổi mới phương thức lãnh đạo. Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục: Kinh tế tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng; thiếu các mô hình đổi mới sáng tạo; công tác phân cấp, bố trí cán bộ sau sắp xếp còn bất cập (thừa, thiếu cục bộ, chưa bổ sung đủ ủy viên ban chấp hành đảng bộ); cải cách hành chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về khoa học công nghệ, chuyển đổi số chưa thực chất; nợ đọng xây dựng cơ bản chưa được xử lý triệt để; thu nhập bình quân đầu người còn thấp và tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

Để hướng tới mục tiêu đến năm 2030 Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước và là cực tăng trưởng tầm quốc gia, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các xã phải chủ động chuyển từ tư duy tiếp cận thụ động sang tư duy phát triển chủ động. Định hướng phát triển 7 xã phải đặt trong tổng thể xây dựng vùng Quỳ Hợp trở thành vùng kinh tế tổng hợp, kinh tế xanh và bền vững; là trung tâm công nghiệp khai khoáng, chế biến khoáng sản công nghệ cao; phát triển nông, lâm nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái, văn hóa cộng đồng.

Trong đó, Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh tiếp tục giữ gìn, duy trì sự đoàn kết, thống nhất trong Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực đảng ủy các xã; tạo sự lan tỏa, đồng thuận trong hệ thống chính trị và Nhân dân; bảo đảm giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã phải là hạt nhân trung tâm, người lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ của địa phương; chịu trách nhiệm trước cấp ủy về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn.

Khẩn trương triển khai thực chất, tạo chuyển biến cụ thể các Nghị quyết của Đảng và các Chỉ thị trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Chỉ thị 08 về giải phóng mặt bằng, Chỉ thị 09 về phát triển kinh tế - xã hội, Chỉ thị 10 về quản lý đầu tư công và xử lý nợ đọng, Chỉ thị 15 về cải cách hành chính, Chỉ thị 16 về xử lý dự án tồn đọng).

Đồng thời, rà soát, sắp xếp bộ máy cán bộ gắn với Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 14/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát triển đảng viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát từ sớm để chấn chỉnh hạn chế, tạo môi trường an toàn, minh bạch cho cán bộ yên tâm làm việc trong bối cảnh mô hình chính quyền mới bước đầu vận hành.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương hoàn thiện quy hoạch chung, quy hoạch phân khu theo không gian phát triển mới phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, hoàn thành điều chỉnh trong quý II/2026. Quản lý chặt chẽ các nguồn thu, điều hành chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản và lấy đây làm tiêu chí đánh giá cán bộ.

Tập trung giải phóng mặt bằng các công trình, đặc biệt là dự án trọng điểm Hồ chứa nước bản Mồng. Chuẩn bị mặt bằng sạch, thông tin minh bạch để đón nhà đầu tư với tinh thần đồng hành, trách nhiệm; thực hiện cải cách hành chính quyết liệt, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Cùng với đó, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, chế biến sâu để tiết kiệm tài nguyên; quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản nhằm bảo đảm an toàn môi trường, chống sạt lở. Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chủ động phương án phòng, chống thiên tai, dịch bệnh từ sớm, từ xa; khẩn trương giải ngân kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai cho người dân. Hoàn thành sắp xếp, xử lý tài sản công, nhà đất dôi dư sau sáp nhập để ưu tiên cho giáo dục và các thiết chế công cộng.

Chăm lo đời sống Nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa; thực hiện khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm cho mọi người dân. Nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, không để phát sinh điểm nóng.

Tại Kết luận này, Thường trực Tỉnh ủy cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chức năng liên quan nghiên cứu, tham mưu giải quyết các nội dung đề xuất, kiến nghị của các địa phương...

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn