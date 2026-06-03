Campuchia bắt ổ lừa đảo trong biệt thự của tướng quân đội

Giới chức tỉnh Battambang, Campuchia sáng 1/6 đột kích vào biệt thự số 336, thôn Romchek 5, xã Ratanak, thành phố Battambang, bắt nhóm người liên quan các vụ lừa đảo trực tuyến. Cảnh sát Battambang cho hay căn biệt thự này thuộc sở hữu của một tướng quân đội, nhưng không công bố danh tính.

Chiến dịch đột kích được thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Sok Loo, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Thống nhất tỉnh Battambang, cơ quan chịu trách nhiệm điều hành an ninh và hành chính tại địa phương.

Căn biệt thự ở Battambang bị cảnh sát đột kích ngày 1/6. Ảnh: Khmer Times

Cảnh sát cho biết các nghi phạm gồm 23 người Philippines, hai người Myanmar, một người Nigeria, một người Sierra Leone và 7 người Campuchia. Nhóm người này chuyển tới căn biệt thự từ hôm 11/5, sau khi tháo chạy khỏi một ổ lừa đảo bị truy quét khác.

Biệt thự trên đã bị niêm phong và bàn giao cho Bộ Chỉ huy Thống nhất tỉnh Battambang.

Trong một chiến dịch trấn áp các mạng lưới lừa đảo trước đó, thẩm phán Chhe Vivathanak của tòa án thành phố Phnom Penh ngày 22/5 phát lệnh bắt đối với thiếu tá Nuon Ninaro, cựu chỉ huy quân cảnh tại thành phố Poipet, với cáo buộc đồng lõa trong vụ lừa đảo trực tuyến và rửa tiền.

Các nghi phạm bị bắt trong cuộc truy quét ở Battambang, Campuchia, ngày 1/6. Ảnh: Khmer Times

Giới chức đã tịch thu 9 biệt thự hạng sang thuộc sở hữu của cựu thiếu tá này. Nếu bị kết tội theo Bộ luật Hình sự và luật chống rửa tiền, Ninaro có thể phải đối mặt với án tù lên đến 10 năm và khoản tiền phạt ít nhất 125.000 USD.

Quyền Quốc trưởng Campuchia Hun Sen hôm 24/5 nói nạn lừa đảo trực tuyến đã gây tổn hại danh tiếng đất nước, yêu cầu giới chức hành động quyết liệt để xóa bỏ tình trạng này.

Tác giả: Ngọc Ánh

Nguồn tin: vnexpress.net