Cho ý kiến về dự thảo Quy định chỉ tiêu, định mức, quy mô diện tích chỗ để xe trong đô thị gắn với nhà chung cư trên địa bàn tỉnh

Trên địa bàn tỉnh hiện có 112 nhà ở chung cư đã hoàn thành đưa vào sử dụng, chủ yếu tập trung tại địa bàn thành phố Vinh (cũ), qua khảo sát một số chung cư thì hầu hết các nhà chung cư đều thiếu chỗ để xe, người dân phải để xe ở lòng, lề đường, vỉa hè ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị và an ninh trật tự trên địa bàn. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là số lượng ô tô, xe máy, đặc biệt là số lượng ô tô của người dân trên địa bàn tỉnh trong những năm vừa qua tăng rất nhanh. Việc thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, thẩm định thiết kế xây dựng đối với các công trình, dự án nhà chung cư trên địa bàn tỉnh căn cứ các chỉ tiêu, định mức của Quy chuẩn, tiêu chuẩn QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chung cư, các chỉ tiêu, định mức này ở mức tối thiểu nên không đáp ứng được yêu cầu về chỗ để xe của người dân sinh sống tại các nhà chung cư.

Để có cơ sở pháp lý trong việc tính toán, áp dụng các chỉ tiêu, định mức về diện tích chỗ để xe trong quá trình chấp thuận chủ trương; lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch; thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình, dự án nhà chung cư hợp lý, phù hợp với tình hình thực tiễn tại tỉnh; đồng thời nhằm đảm bảo chỗ để xe cho người dân sinh sống tại các nhà chung cư, khắc phục những bất cập, hạn chế về chỗ để xe thì việc ban hành Quyết định của UBND tỉnh Quy định về chỉ tiêu, định mức, quy mô diện tích chỗ để xe trong đô thị gắn với nhà chung cư trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết.

Trên cơ sở căn cứ các quy định của pháp luật, dự thảo đề xuất diện tích chỗ để xe đối với nhà chung cư thương mại (bao gồm đường nội bộ trong gara/bãi đỗ xe) tối thiểu mỗi căn hộ có 32 m2 chỗ đỗ xe, trong đó có 01 chỗ đỗ xe ôtô và 07 m2 cho xe máy, xe đạp. Đề xuất diện tích chỗ để xe đối với nhà chung cư xã hội (bao gồm đường nội bộ trong gara/bãi đỗ xe) tối thiểu mỗi căn hộ có 22m2 chỗ để xe, trong đó đảm bảo 07m2 chỗ để xe máy, xe đạp.

Sau khi nghe ý kiến của các Sở, ban, ngành, kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền nhấn mạnh, việc sửa đổi quy định về chỉ tiêu, định mức, quy mô diện tích chỗ để xe trong đô thị gắn với nhà chung cư rất cần thiết và cấp bách. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền giao Sở Xây dựng rà soát cụ thể về hiện trạng các bãi đậu xe của các chung cư trên địa bàn thành phố Vinh (cũ) để có cơ sở lý luận khi đưa ra mức áp dụng cụ thể; đồng thời hoàn thiện dự thảo báo cáo UBND tỉnh.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn