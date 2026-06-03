Điều gì xảy ra với cơ thể nếu thường xuyên bỏ bữa sáng?

Bỏ bữa sáng có thực sự gây hại?

Bữa sáng từ lâu được xem là bữa ăn quan trọng trong ngày, nhưng các chuyên gia cho rằng điều này cần được nhìn nhận linh hoạt hơn. Việc ăn hay không ăn sáng không phải yếu tố duy nhất quyết định sức khỏe mà còn phụ thuộc vào chế độ dinh dưỡng tổng thể, lối sống và tình trạng thể chất của mỗi người.

Nhịn ăn sáng liên tục không xấu nhưng nếu sai phương pháp sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một số người vẫn có thể duy trì sức khỏe ổn định dù không ăn sáng nếu kiểm soát tốt lượng thực phẩm nạp vào trong ngày. Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn những người bỏ bữa sáng lại có xu hướng ăn uống thiếu cân bằng ở các bữa còn lại, đặc biệt là ăn nhiều vào buổi tối hoặc lựa chọn thực phẩm giàu năng lượng nhưng nghèo dinh dưỡng.

Cơ thể thay đổi thế nào khi thường xuyên nhịn ăn sáng?

Sau một đêm dài, cơ thể đã sử dụng một phần năng lượng dự trữ để duy trì các hoạt động sống. Bữa sáng đóng vai trò bổ sung năng lượng, giúp kích hoạt lại quá trình chuyển hóa và hỗ trợ não bộ hoạt động hiệu quả hơn.

Khi thường xuyên bỏ bữa sáng, cơ thể có thể tăng sản sinh hormone gây đói, khiến cảm giác thèm ăn xuất hiện mạnh hơn vào các thời điểm sau đó. Điều này khiến nhiều người dễ ăn nhiều hơn vào bữa trưa hoặc bữa tối.

Không ít trường hợp cho rằng nhịn ăn sáng giúp giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Tuy nhiên, việc dồn phần lớn năng lượng vào cuối ngày lại có thể khiến cơ thể tích trữ mỡ thừa dễ dàng hơn, đồng thời làm tăng nguy cơ rối loạn đường huyết và ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa.

Một số nghiên cứu cũng ghi nhận mối liên hệ giữa thói quen bỏ bữa sáng với tình trạng thừa cân, hội chứng chuyển hóa và các bệnh lý tim mạch. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng những nguy cơ này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như chế độ ăn uống, vận động và sinh hoạt hằng ngày.

Những ai không nên nhịn ăn sáng?

Người mắc bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường cần duy trì mức đường huyết ổn định trong ngày. Việc nhịn ăn sáng có thể khiến đường huyết biến động mạnh và gây khó khăn cho quá trình kiểm soát bệnh.

Trẻ em và thanh thiếu niên trong giai đoạn phát triển cũng cần được cung cấp năng lượng đều đặn để phục vụ việc học tập và tăng trưởng thể chất.

Người mắc tiểu đường hoặc tiền tiểu đường nên tránh nhịn ăn sáng.

Bên cạnh đó, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang cho con bú, người thường xuyên làm việc trí óc vào buổi sáng hoặc người mắc các bệnh lý về dạ dày cũng được khuyến cáo không nên bỏ bữa sáng trong thời gian dài.

Nhịn ăn sáng có giúp giảm cân?

Hiện nay, nhiều người áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn với mục tiêu giảm cân. Tuy nhiên, hiệu quả của phương pháp này chủ yếu đến từ việc giảm tổng lượng calo tiêu thụ trong ngày chứ không phải do riêng hành động bỏ bữa sáng.

Hiệu quả giảm cân chủ yếu nhờ giảm tổng năng lượng nạp vào trong ngày, không phải bỏ bữa sáng.

Nếu nhịn ăn sáng nhưng lại ăn quá nhiều vào bữa trưa hoặc bữa tối, đặc biệt là các thực phẩm giàu chất béo và đường, quá trình giảm cân sẽ khó đạt hiệu quả như mong muốn.

Ngược lại, với những người xây dựng được chế độ ăn khoa học và kiểm soát tốt khẩu phần, nhịn ăn gián đoạn có thể hỗ trợ cải thiện cân nặng và một số chỉ số chuyển hóa.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng giảm cân bền vững phụ thuộc vào tổng thể chế độ dinh dưỡng và lối sống, thay vì chỉ tập trung vào việc bỏ hay không bỏ một bữa ăn trong ngày.

Bữa sáng đơn giản nhưng vẫn đủ dinh dưỡng

Nhiều người bỏ bữa sáng vì quá bận rộn. Tuy nhiên, một bữa sáng lành mạnh không nhất thiết phải cầu kỳ hay tốn nhiều thời gian chuẩn bị.

Bữa sáng nên kết hợp ba nhóm chính gồm tinh bột hấp thu chậm, đạm cùng chất xơ từ rau hoặc trái cây. Ảnh: Hà Lâm.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bữa sáng nên có đủ ba nhóm thực phẩm gồm tinh bột hấp thu chậm, nguồn đạm và chất xơ từ rau xanh hoặc trái cây.

Một số lựa chọn đơn giản như bánh mì nguyên cám ăn cùng trứng luộc và trái cây, hoặc sữa chua kết hợp yến mạch và các loại hạt đã có thể cung cấp nguồn năng lượng cần thiết cho cơ thể.

Điều quan trọng không phải là ăn thật nhiều vào buổi sáng, mà là đảm bảo cơ thể được nạp đủ năng lượng và dưỡng chất để bắt đầu ngày mới hiệu quả.

Tác giả: Ánh Dương (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn