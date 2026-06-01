Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tiếp xúc cử tri tại xã Kim Liên trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 - HĐND tỉnh khóa XIX

Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri có các đại biểu: Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đức – Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam; Trần Văn Duẩn (Thượng tọa Thích Thọ Lạc) - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành, xã Kim Liên.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Kim Liên

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 5 đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp; đồng thời báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong những tháng đầu năm 2026.

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nguyễn Xuân Đức – Đại biểu HĐND tỉnh thông báo chương trình kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ giữa năm 2026

Bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh trong thời gian qua, cử tri xã Kim Liên ghi nhận vai trò, trách nhiệm của HĐND tỉnh và các đại biểu dân cử trong việc lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Kim Liên

Tại hội nghị, cử tri xã Kim Liên đã phản ánh và kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến đời sống dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong lĩnh vực chăn nuôi, cử tri cho biết, hiện xã chưa có cán bộ thú y trực tiếp thực hiện công tác hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là công tác tiêm phòng. Việc triển khai tiêm phòng phải thuê dịch vụ bên ngoài, trong khi mức thu phí dịch vụ theo quy định hiện hành không bảo đảm chi phí thực hiện. Cử tri đề nghị UBND tỉnh xem xét, có hướng dẫn cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn.

Lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương dự hội nghị tiếp xúc cử tri

Cử tri xã Kim Liên tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, cử tri phản ánh giá các loại vật tư đầu vào phục vụ sản xuất như phân bón, giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật và chi phí thuê máy móc nông nghiệp đều tăng cao, trong khi giá nông sản đầu ra, nhất là giá lúa, ở mức thấp. Thực trạng này khiến nhiều hộ dân sản xuất kém hiệu quả, thậm chí thua lỗ, ảnh hưởng đến động lực sản xuất vụ Hè Thu. Cử tri kiến nghị các cấp, ngành chức năng nghiên cứu giải pháp bình ổn giá, đồng thời có cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp.

Liên quan đến lĩnh vực đất đai, cử tri đề nghị tỉnh sớm có hướng dẫn cụ thể đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các trường hợp được giao đất trái thẩm quyền nhưng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, hiện trạng đất chưa xây dựng nhà ở. Đồng thời, cử tri cũng kiến nghị tỉnh ban hành quy trình, hướng dẫn thống nhất đối với việc đấu giá quyền sử dụng đất công ích 5%, tạo cơ sở để các địa phương triển khai thực hiện đúng quy định.

Cử tri Hoàng Thị Mậu – xóm 2 nêu kiến nghị

Về đầu tư xây dựng cơ bản, cử tri đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn huyện Nam Đàn trước đây, trong đó có Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH08 đoạn Cồn Bụt – Nam Lĩnh, Dự án xây dựng tuyến đường kết nối Quốc lộ 46 với các tuyến ĐT 542D, ĐT 540 và Khu di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, cử tri đề xuất tỉnh nghiên cứu xây dựng phần mềm số hóa hồ sơ cán bộ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, góp phần giảm tình trạng phải lập nhiều bộ hồ sơ khi có sự thay đổi vị trí công tác hoặc thực hiện các thủ tục liên quan. Đồng thời, cử tri kiến nghị HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh, nâng mức phụ cấp đối với cán bộ chi đoàn, chi hội ở xóm, góp phần động viên đội ngũ cán bộ cơ sở yên tâm công tác, nhất là trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp với phạm vi quản lý rộng hơn và khối lượng công việc ngày càng tăng…

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2025 và 5 tháng đầu năm 2026. Theo đó, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song tỉnh vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Hiện nay, tỉnh đang tập trung triển khai các công trình, dự án trọng điểm, đẩy mạnh thu hút đầu tư nhằm tạo động lực phát triển mới, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các Sở, ngành và chính quyền địa phương tập trung rà soát, giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề người dân quan tâm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Chia sẻ với những khó khăn, áp lực của đội ngũ cán bộ cơ sở trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ nghiên cứu, tham mưu các cơ chế, chính sách phù hợp đối với cán bộ xã, thôn, xóm, góp phần động viên đội ngũ cán bộ cơ sở yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương nghiên cứu, tham mưu các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và đời sống của người dân.

Đối với công tác quản lý đất đai, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung cập nhật, điều chỉnh quy hoạch xã; phấn đấu hoàn thành quy hoạch trong quý II năm 2026. Đồng thời, Bí thư cấp ủy và Chủ tịch UBND các xã cần chỉ đạo rà soát nguồn gốc sử dụng đất của người dân, bao gồm đất ở, đất vườn, đất rừng và các loại đất khác; đối với những trường hợp đủ điều kiện, không có tranh chấp, lấn chiếm thì khẩn trương thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, hiện nay, tỉnh đã thực hiện phân cấp, phân quyền nhiều nhiệm vụ cho cấp xã. Do đó, chính quyền địa phương cần chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao, nâng cao trách nhiệm trong giải quyết công việc, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đối với các dự án giao thông đang triển khai chậm tiến độ trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu ban hành văn bản yêu cầu các chủ đầu tư báo cáo, giải trình nguyên nhân chậm tiến độ; đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành các công trình theo kế hoạch đề ra…

Liên quan đến kiến nghị của cử tri về việc xây dựng lò hỏa táng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho biết, nhu cầu hỏa táng của người dân hiện nay ngày càng tăng, phù hợp với xu hướng văn minh trong tổ chức tang lễ. Trên cơ sở đó, lãnh đạo tỉnh quyết tâm triển khai đầu tư xây dựng lò hỏa táng trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Cùng với đó, tỉnh sẽ nghiên cứu, lựa chọn vị trí phù hợp để xây dựng Nhà tang lễ, bảo đảm các điều kiện về quy hoạch, môi trường và hạ tầng kỹ thuật, phục vụ tốt hơn nhu cầu tổ chức tang lễ của người dân trong thời gian tới…

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao các Sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát, tổng hợp và tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân…

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn