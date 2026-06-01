Nghệ An: Khai trương Cổng Cơ sở dữ liệu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chiều 2.6, Sở VHTTDL Nghệ An tổ chức lễ khai trương Cổng Cơ sở dữ liệu ngành VHTTDL đánh dấu bước tiến mới trong quá trình chuyển đổi số, hướng tới xây dựng nền quản lý hiện đại, đồng bộ và hiệu quả.

Phát biểu tại lễ khai trương, bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở VHTTDL Nghệ An cho biết: Việc xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số quốc gia.

Toàn cảnh Lễ khai trương Cổng Cơ sở dữ liệu ngành VHTTDL Nghệ An



Hệ thống được xây dựng trên nền tảng số thống nhất, tích hợp dữ liệu thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành cũng như cung cấp dịch vụ công trong thời gian tới.

Theo Giám đốc Sở VHTTDL Nghệ An, việc đưa cơ sở dữ liệu vào vận hành không chỉ giúp số hóa, lưu trữ và khai thác hiệu quả nguồn thông tin chuyên ngành mà còn góp phần hình thành hệ sinh thái dữ liệu đồng bộ, phục vụ quá trình phát triển ngành theo hướng hiện đại.

Đại biểu tham gia buổi lễ



Tại buổi lễ, ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của Sở VHTTDL Nghệ An cùng các đơn vị liên quan trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cơ sở dữ liệu ngành có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo nền tảng để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành tiếp tục rà soát, cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu theo phương châm “đúng, đủ, sạch, sống”; xác định việc cập nhật, chia sẻ và khai thác dữ liệu là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Giám đốc Sở VHTTDL Nghệ An bà Trần Thị Mỹ Hạnh chia sẻ về định hướng phát triển hệ sinh thái dữ liệu số của ngành

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh kết nối, liên thông dữ liệu với các hệ thống dùng chung của tỉnh, tăng cường ứng dụng công nghệ số và các giải pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, phát triển thể thao cũng như quảng bá hình ảnh du lịch Nghệ An trên môi trường số.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt hệ thống Cổng Cơ sở dữ liệu dùng chung ngành VHTTDL

Tại chương trình, các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút chính thức đưa Cổng Cơ sở dữ liệu ngành VHTTDL Nghệ An vào hoạt động. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của ngành trong những năm tới.

Tác giả: Phạm Ngân

Nguồn tin: baovanhoa.vn