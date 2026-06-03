Cách xử lý da cháy nắng và chọn kem chống nắng an toàn

Da bị cháy nắng sẽ xuất hiện các phản ứng không tốt vào các khoảng thời gian khác nhau. (Ảnh: ITN).

Hướng dẫn phục hồi sau khi cháy nắng, hiệu quả tức thì

Mặc dù nhận thức về chống nắng của chúng ta ngày càng cao và cũng đã được phổ cập nhiều về các tác hại của việc tiếp xúc quá mức với tia cực tím đối với da, nhưng vẫn có không ít chị em bị cháy nắng.

Da bị cháy nắng sẽ xuất hiện các phản ứng không tốt vào các khoảng thời gian khác nhau, vì vậy, việc phục hồi cần được thực hiện theo từng giai đoạn.

Khi da bị tia cực tím tấn công, các tế bào sắc tố trong da sẽ tăng tốc sản xuất melanin, những melanin này được vận chuyển lên bề mặt da để chống lại tác hại của tia cực tím; chức năng sinh lý bình thường của da suy giảm, chuỗi “hoạt động nội bộ” này của da là cơ chế tự bảo vệ của cơ thể, cũng là nguyên nhân khiến da tổn thương và sạm đen sau khi phơi nắng.

Do sự khác biệt về tốc độ phản ứng của từng cá nhân, thời gian da trở nên sẫm màu cũng sẽ khác nhau. Có người thay đổi màu da ngay trong ngày bị nắng, trong khi có người phải 3-5 ngày sau mới nhận ra mình đã bị rám nắng.

Vì vậy, ngay cả khi da không có phản ứng xấu sau khi bị nắng, cũng không được chủ quan, nhất định phải tiến hành phục hồi theo các bước dưới đây.

Giai đoạn phục hồi ban đầu

Trong vòng 24 giờ sau khi bị nắng, da trở nên đỏ và nóng, và sắc tố melanin trong da bắt đầu hoạt động. Lúc này, điều mà chúng ta cần làm gấp là hạ nhiệt cho da.

Quá trình hạ nhiệt không chỉ giúp giảm cảm giác khó chịu do da bị cháy nắng mà còn làm giảm hoạt động của sắc tố melanin một phần, từ đó làm chậm tốc độ da sạm màu.

Điều đầu tiên phải làm là tránh nắng, chuyển đến nơi râm mát càng sớm càng tốt, giúp giảm hiệu quả cảm giác nóng trên bề mặt da.

Ngoài ra, uống nhiều nước, sau khi tiếp xúc nắng lâu sẽ cảm thấy cơ thể mất nhiều nước, lúc này uống nhiều nước giúp cơ thể và da bớt khó chịu.

Khi cảm thấy nhiệt độ cơ thể và da giảm xuống, chúng ta cần chườm lạnh lên vùng da bị cháy nắng, có thể dùng cách xịt mặt, dưỡng ẩm hoặc đắp mặt nạ.

Các sản phẩm chăm sóc da dùng để xịt mặt, dưỡng ẩm chủ yếu là xịt làm dịu hoặc nước cất. Các nguyên tố vi lượng trong nước suối giúp da dịu đi khá tốt. Nên xịt mặt mỗi nửa giờ một lần, thời gian đắp ẩm kiểm soát trong vòng mười lăm phút.

Cũng có thể sử dụng miếng dán y tế để làm dịu và thanh tĩnh da, nhất định phải dùng mặt nạ y tế đã qua kiểm định, thời gian đắp kiểm soát trong vòng mười lăm phút.

Ngoài hai cách trên, bạn còn có thể sử dụng các sản phẩm dạng gel bôi lên vùng da bị cháy nắng. Chọn gel hoặc sản phẩm dạng sữa chuyên dụng để phục hồi sau nắng, bôi dày lên bề mặt da, giúp giảm các triệu chứng tổn thương, từ đó da dần được hồi phục.

Cần chú ý rằng, nếu da đã xuất hiện tổn thương sau nắng (cảm giác nóng rát, ngứa, châm chích, bong tróc), nhất định phải chọn sản phẩm có kết cấu nhẹ, mát để bôi dày, tránh dùng kem hoặc sữa dưỡng dày.

Cả ba biện pháp ứng cứu đều mang lại hiệu quả làm dịu kịp thời, nên lựa chọn tùy theo tình trạng của bản thân.

Phục hồi giai đoạn giữa

Trong vòng 24-48 giờ sau khi tiếp xúc nắng, da bị khô, bong tróc, lượng melanin trong da gần đạt đỉnh. Khoảng hai ngày sau khi bị cháy nắng, da dần dần xuất hiện hiện tượng bong tróc và hơi đỏ nhẹ. Giai đoạn này chúng ta cần cung cấp độ ẩm và làm dịu cho da.

Lúc này, da vẫn còn rất nhạy cảm, không thể chịu được các thành phần làm trắng có tính kích thích, đồng thời da mất nước nghiêm trọng sau khi tiếp xúc ánh nắng, cần được cung cấp đủ độ ẩm.

Trọng điểm chăm sóc da giai đoạn giữa là nhẹ nhàng và làm dịu. Vệ sinh hàng ngày có thể dùng nước sạch hoặc sản phẩm rửa mặt dạng amino acid, chúng ít gây kích ứng và tẩy rửa yếu.

Khi chọn sản phẩm chăm sóc da, ưu tiên làm ẩm và dưỡng ẩm, thành phần sản phẩm nên tránh dầu, dầu khoáng, dầu thực vật, chất béo tổng hợp, chọn các dạng kem dưỡng hoặc gel có kết cấu nhẹ nhàng, tỷ lệ thành phần dưỡng ẩm cao.

Nếu da vẫn còn có hiện tượng đỏ rõ rệt, có thể đắp mặt nạ y tế hoặc sản phẩm dạng gel để giảm triệu chứng. Nhưng cần chú ý liều lượng và thời gian sử dụng, mỗi ngày một lần, mỗi lần 10-15 phút.

Phục hồi giai đoạn muộn

48-72 giờ sau khi bị nắng, các triệu chứng cháy nắng trên da giảm nhẹ, melanin trong da lắng đọng, da trở nên sẫm màu.

Nếu việc sửa chữa vào giai đoạn trước và giữa sau cháy nắng được thực hiện kịp thời, sau ba ngày các triệu chứng cháy nắng trên da sẽ giảm rõ rệt, da không còn cảm giác ngứa đau dữ dội, chức năng sinh lý bắt đầu phục hồi, tùy từng trường hợp có thể từ từ sử dụng các sản phẩm có tác dụng làm trắng.

Chăm sóc da sau khi bị cháy nắng cần lưu ý chọn các sản phẩm có nồng độ hoạt chất thấp và kích ứng tương đối nhỏ. Chú ý nhận biết xem trong thành phần công thức có chứa axit salicylic, axit trái cây hoặc các thành phần tẩy tế bào chết khác không, vì sau khi bị cháy nắng, trạng thái da không ổn định, không thích hợp sử dụng các thành phần làm tăng tốc độ tái tạo da.

72 giờ sau khi bị cháy nắng là giai đoạn vàng để phục hồi, trong thời gian này da đang trải qua quá trình tự chữa lành khó khăn, áp dụng phương pháp chăm sóc da đúng cách sẽ giúp da hồi phục tốt hơn và nhanh hơn.

Một tháng sau khi da bị cháy nắng là giai đoạn quan trọng để khôi phục trạng thái khỏe mạnh. Ngoài các phương pháp chăm sóc kể trên, chúng ta còn cần tăng cường chống nắng, ưu tiên sử dụng các sản phẩm chống nắng mạnh, việc bảo vệ da là yếu tố then chốt.

Cách chọn kem chống nắng an toàn, hiệu quả

Để bảo vệ da khỏi tia cực tím (nguyên nhân gây sạm, nám, lão hóa và ung thư da), hãy lưu ý các tiêu chí chọn kem chống nắng:

Chỉ số chống nắng: Chọn kem chống nắng phổ rộng (Broad Spectrum) để cản được cả tia UVA và UVB. Chỉ số SPF tối thiểu từ 30 trở lên và PA+++ hoặc PA++++.

Dựa theo loại da:

Da nhạy cảm, da đang treatment hoặc mới bị cháy nắng: Ưu tiên kem chống nắng vật lý (thành phần chứa Zinc Oxide, Titanium Dioxide) ít gây kích ứng.

Da dầu, da mụn: Tìm các sản phẩm có ghi chú No Sebum (không gây nhờn rít) hoặc Oil Free (không dầu) với kết cấu dạng gel/lotion mỏng nhẹ, thấm nhanh.

Da khô: Chọn các dòng có bổ sung thành phần dưỡng ẩm (như Hyaluronic Acid, Ceramide) để giữ cho da không bị khô căng.

An toàn cho môi trường và sức khỏe: Đọc kỹ bảng thành phần và hạn chế các chất có nguy cơ gây rối loạn nội tiết tố hoặc kích ứng mạnh như Oxybenzone hay Octinoxate.

Lựa chọn thương hiệu uy tín: Tham khảo các dòng sản phẩm dược mỹ phẩm hoặc các dòng chống nắng được bác sĩ da liễu khuyên dùng.

Tác giả: Tùng Lâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn