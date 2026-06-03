Ca sĩ Hoàng Bách "khoe" biệt thự 500m2 sang chảnh tại TPHCM

Mới đây, bà xã ca sĩ Hoàng Bách đã chia sẻ những hình ảnh đầu tiên về tổ ấm mới của gia đình trên trang cá nhân. Theo Thanh Thảo, cả nhà vừa chuyển đến nơi ở mới và đang dần thích nghi với nhịp sinh hoạt mới. Theo Thanh Thảo, cả nhà vừa chuyển sang một ngôi nhà mới và đang dần làm quen với nhịp sinh hoạt mới. Nếu như trước đây sống trong căn hộ chung cư, thì nay không gian nhà phố giúp các thành viên có nhiều thời gian quây quần bên nhau hơn, đặc biệt là tại khu vực bếp và bàn ăn. Được biết, căn biệt thự rộng 500m², toạ lạc ở ngoại ô phía Nam TP.HCM.

Không gian phòng ăn của gia đình nam ca sĩ được thiết kế theo phong cách hiện đại tối giản với tông màu trắng – nâu gỗ chủ đạo, tạo cảm giác ấm áp nhưng vẫn sang trọng. Bộ bàn ăn kích thước lớn đặt ngay cạnh hệ cửa kính kịch trần, mở ra khu vườn xanh mát bên ngoài. Ánh sáng tự nhiên tràn ngập căn phòng qua lớp rèm voan trắng mềm mại, khiến mọi góc nhỏ đều trở nên nhẹ nhàng và thư thái

Ngôi nhà được ưu tiên tối đa các mảng kính lớn nhằm đón ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn ra khu vườn bên ngoài. Những hàng cây, thảm cỏ và khoảng sân rộng tạo cảm giác thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên

Căn bếp được thiết kế theo lối mở, kết nối trực tiếp với khu vực sinh hoạt chung. Đảo bếp rộng với mặt đá sáng màu tạo cảm giác sạch sẽ, tinh tế và tiện nghi

Phía sau đảo bếp là hệ tủ lạnh cỡ lớn màu ghi đậm cùng các mảng tường sáng màu được xử lý tối giản, hạn chế tối đa các chi tiết trang trí rườm rà. Cách bố trí này tạo cảm giác gọn gàng, ngăn nắp và giúp ánh nhìn tập trung vào những hoạt động diễn ra trong căn bếp thay vì đồ nội thất

Trên các hình ảnh được chia sẻ, không gian bếp còn xuất hiện máy pha cà phê, các dụng cụ pha chế và đồ dùng nhà bếp được sắp xếp gọn gàng, cho thấy gia chủ chú trọng trải nghiệm sống tiện nghi và thoải mái

Gam màu trắng - xám chủ đạo kết hợp với các bề mặt bóng sáng giúp căn bếp luôn tạo cảm giác sạch sẽ, rộng rãi

Ngay bên ngoài hệ cửa kính lớn, gia đình bố trí một bộ bàn ghế nhỏ để thư giãn, uống cà phê hoặc trò chuyện giữa không gian ngập tràn cây xanh

Không quá cầu kỳ hay phô trương, tổ ấm mới của Hoàng Bách và Thanh Thảo ghi dấu ấn bằng sự hiện đại, tinh tế cùng bầu không khí gia đình đầm ấm

Trước đó, trong một video được Thanh Thảo đăng tải không gian bên ngoài ngôi nhà cũng phần nào được hé lộ. Khuôn viên rộng rãi với bể bơi riêng, thảm cỏ xanh và nhiều cây cối bao quanh. Khoảng sân và khu vực hiên nhà được bố trí thoáng đãng, phù hợp cho những buổi tụ họp bạn bè

Thanh Thảo cũng dành nhiều sự quan tâm cho các chi tiết nội thất. Trong đó, hệ cửa gỗ là hạng mục khiến cô đặc biệt hài lòng khi màu sắc hoàn thiện đạt đúng như mong muốn

Không chỉ đầu tư về thiết kế, vợ chồng Hoàng Bách còn trực tiếp tham gia vào quá trình hoàn thiện tổ ấm, chăm chút từ những chi tiết nội thất nhỏ nhất đến cách bài trí không gian sống

Thanh Thảo cũng từng hé lộ khu vực phòng tắm trong ngôi nhà mới. Dù chưa hoàn thiện nhưng không gian được thiết kế với tông màu trắng chủ đạo, mang lại cảm giác rộng rãi, sạch sẽ

Trải qua gần hai thập kỷ hôn nhân, Hoàng Bách và Thanh Thảo vẫn giữ được sự gắn kết đáng ngưỡng mộ. Cặp đôi hiện có ba người con và đang tận hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc trong tổ ấm mới được cả hai dày công vun đắp

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: thuonggiaonline.vn