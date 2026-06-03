Diễn biến của đợt nắng nóng gay gắt, sẽ mở rộng thêm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 2-6, ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như các trạm: Mường Tè 37,2 độ C, Yên Châu (Sơn La) 39,3 độ C, Mai Châu (Phú Thọ) 37,6 độ C, Bắc Mê (Tuyên Quang) 38 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 37,9 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 39,2 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,3 độ C, Nam Đông (TP Huế) 37,2 độ… độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Thời tiết nắng nóng gay gắt ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và công việc của nhiều người dân

Hôm nay 3-6, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50- 55%.

Ngày 4-6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%.

Dự báo ngày 3 đến 4-6, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Các chuyên gia cảnh báo ngày 5-6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, từ ngày 6-6 nắng nóng diện rộng gia tăng trở lại ở khu vực Bắc Bộ.

Từ ngày 5-6, nắng nóng ở Trung Bộ mở rộng ra khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Các chuyên gia lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động