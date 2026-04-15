UBND tỉnh cho ý kiến về dự thảo Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu Đại lộ Vinh - Cửa Lò và khu vực hai bên Đại lộ Vinh - Cửa Lò

Quang cảnh buổi làm việc

Theo đó, khu vực lập quy hoạch bao gồm một phần diện tích đất tại các phường: Vinh Phú, Cửa Lò, Vinh Lộc và xã Đông Lộc. Tổng chiều dài Đại lộ Vinh - Cửa Lò là 11,2 km (điểm đầu tại Đại lộ Lê Nin, điểm cuối giao với trục đường Bình Minh); chiều rộng tính từ tim Đại lộ ra 02 phía, mỗi bên rộng khoảng 68m và mở rộng thêm tại khu vực phưòng Vinh Lộc, phường Cửa Lò và xã Đông Lộc. Tổng quy mô diện tích Quy hoạch khoảng 1.752,0 ha.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đoàn Văn Đại góp ý các nội dung Quy hoạch

Khu vực lập quy hoạch là khu vực định hướng phát triển đô thị theo Điều chỉnh quy hoạch chung tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chung mở rộng thị xã Cửa Lò và vùng phụ cận được phê duyệt. Đây là khu vực kết nối trực tiếp đô thị Vinh với đô thị du lịch biển Cửa Lò; là trục động lực phát triển đô thị – du lịch – dịch vụ.

Theo đánh giá của đơn vị tư vấn, khu đô thị Vinh mở rộng về phía biển, trục Đại lộ trở thành “xương sống phát triển” của tỉnh. Đây sẽ là khu vực phát triển đô thị phức hợp gồm các cụm đô thị đa chức năng quanh các trung tâm phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa; có thể hình thành Trung tâm hành chính tập trung, đại lộ thương mại, dải resort - khách sạn, khu nghiên cứu phát triển…

Đơn vị tư vấn đã đề xuất điều chỉnh quy hoạch kỳ này chia thành 04 phân khu chức năng: Phân khu số 1 đô thị sinh thái cửa ngõ; phân khu số 2 đô thị thông minh - sáng tạo; phân khu số 3 Trung tâm hành chính tập trung; phân khu số 4 đô thị Thương mại - Du lịch - Chăm sóc sức khỏe.

Chủ tịch UBND xã Đông Lộc Nguyễn Đức Thọ góp ý nội dung Quy hoạch

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương đã góp ý cụ thể các nội dung của Quy hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền nhấn mạnh, việc điều chỉnh quy hoạch phân khu Đại lộ Vinh - Cửa Lò là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, làm cơ sở để quản lý phát triển đô thị, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, thu hút đầu tư và triển khai các dự án trên địa bàn.

Việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu phải bám sát quy định của pháp luật hiện hành về quy hoạch đô thị và nông thôn; bảo đảm thống nhất với quy hoạch cấp trên, phù hợp với điều kiện thực tiễn sau sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản đồng thuận với các nội dung điều chỉnh quy hoạch phân khu. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần tính toán cụ thể hơn quỹ đất hình thành sau quy hoạch để kêu gọi đầu tư và các giải pháp hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Giao đơn vị tư vấn phối hợp với các Sở, ngành, địa phương hoàn thiện lại dự thảo Quy hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền giao Sở Xây dựng phối hợp với các Sở, ngành, UBND các phường, xã trong phạm vi lập quy hoạch rà soát các công trình công cộng và nghiên cứu đề xuất, định hướng quy hoạch các công trình công cộng đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất phát triển tại khu vực.

Nguồn tin: nghean.gov.vn