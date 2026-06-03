Nhan sắc '360 độ không góc chết' của mỹ nhân Việt vừa lọt đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Mới đây, NSƯT Kim Tuyến vừa lọt đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới cùng những cái tên đình đám như Deepika Padukone, Dita Karang hay Pattranite Limpatiyakorn.

Sự góp mặt của nữ diễn viên Việt Nam nhanh chóng tạo nên làn sóng bàn luận trên mạng xã hội bởi ở tuổi 39, cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, cuốn hút cùng vóc dáng đáng ngưỡng mộ.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Kim Tuyến. Ảnh FBNV.

Không chỉ là nghệ sĩ đầu tiên mang danh hiệu NSƯT được đề cử ở bảng xếp hạng này, Kim Tuyến còn là trường hợp đặc biệt của showbiz Việt: một diễn viên thực lực và sở hữu nhan sắc ấn tượng suốt gần 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Kim Tuyến - nữ diễn viên thực lực và sở hữu nhan sắc ấn tượng suốt gần 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Ảnh FBNV.

Sở hữu gương mặt điện ảnh, đôi mắt sắc sảo cùng lối diễn xuất tự nhiên, NSƯT Kim Tuyến nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Nam. Dù không được đào tạo diễn xuất bài bản từ đầu, cô vẫn chinh phục khán giả bằng sự nghiêm túc với nghề và khả năng hóa thân đa dạng vào nhiều dạng vai khác nhau.

Cận cảnh gương mặt đẹp không còn điểm nào chê của Kim Tuyến. Ảnh FBNV.

NSƯT Kim Tuyến là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, được khán giả yêu mến nhờ tài năng diễn xuất cùng nhan sắc mặn mà, cuốn hút.

Sinh năm 1987 tại TP.HCM, cô bước chân vào làng giải trí từ khá sớm và gây chú ý khi giành ngôi Á quân cuộc thi Phụ nữ Thế kỷ 21 năm 2006. Đây được xem là dấu mốc quan trọng mở ra con đường nghệ thuật chuyên nghiệp cho Kim Tuyến.

Sau cuộc thi, cô nhanh chóng lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và từng bước khẳng định tên tuổi qua hàng loạt dự án truyền hình ăn khách. Với lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc và khả năng hóa thân đa dạng vào nhiều dạng vai, nữ diễn viên ngày càng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng.

Trong hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Kim Tuyến đã tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như “Chuyện tình đảo ngọc”, “Mộng phù hoa”, “Tuổi thanh xuân” cùng nhiều tác phẩm truyền hình và điện ảnh khác. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, cô còn được đánh giá cao về thực lực diễn xuất khi liên tục nhận được các đề cử và giải thưởng uy tín.

Những vai diễn của Kim Tuyến thường để lại nhiều cảm xúc bởi sự chân thật và chiều sâu tâm lý nhân vật.

Năm 2023, cô được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú khi mới 36 tuổi, trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ nhận được vinh dự này. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ và những đóng góp tích cực của cô đối với nền nghệ thuật nước nhà.

Kim Tuyến luôn duy trì sức hút mạnh mẽ. Ảnh FBNV.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, cuộc sống riêng của Kim Tuyến cũng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Cô từng kết hôn khi còn trẻ nhưng sau đó lựa chọn cuộc sống mẹ đơn thân và một mình nuôi dạy con gái suốt nhiều năm.

Dù trải qua không ít khó khăn, nữ diễn viên vẫn giữ được tinh thần lạc quan, mạnh mẽ và luôn nỗ lực cân bằng giữa công việc với vai trò làm mẹ.

Ngoài diễn xuất, Kim Tuyến còn theo học ngành đạo diễn tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM nhằm trau dồi chuyên môn và mở rộng định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Hiện nay, ở tuổi ngoài 30, cô vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ, được xem là một trong những nữ nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn của showbiz Việt.

Tác giả: Minh Khuê (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn