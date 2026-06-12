Chân dung người phụ nữ SN 1976 mang 4 tiền án, sinh liền 7 con để trốn thi hành án

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Lai Châu vừa phối hợp bắt giữ thành công đối tượng Sùng Thị So, SN 1976, trú tại bản Noong Thăng, xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu (cũ). Đây là đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” với thủ đoạn trốn thi hành án vô cùng tinh vi.

Theo tài liệu điều tra, Sùng Thị So có lý lịch tư pháp cực kỳ bất hảo với 4 tiền án về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy từ năm 2015 đến năm 2017, tổng hình phạt lên đến gần 20 năm tù giam. Tuy nhiên, lợi dụng chính sách nhân đạo của pháp luật đối với phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, So đã liên tiếp sinh con (đối tượng có tổng cộng 7 người con) để hợp pháp hóa việc hoãn thi hành án hết lần này đến lần khác.

Đối tượng Sùng Thị So



Đến ngày 17/6/2018, trong thời gian được tại ngoại vì nuôi con út dưới 36 tháng tuổi, Sùng Thị So tiếp tục mua hộ Heroin cho hai đối tượng khác để lấy 20.000 đồng tiền công và bị Công an huyện Than Uyên (cũ) bắt giữ.

Bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 2, Điều 251 Bộ luật Hình sự và bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú, Sùng Thị So nhận thức được bản thân sẽ phải đối mặt với án tù dài hạn. So chọn cách ôm con nhỏ bỏ trốn sang Trung Quốc. Ngày 04/9/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Than Uyên (cũ) đã ra Quyết định truy nã số 04 đối với Sùng Thị So.

Trong suốt gần 8 năm lẩn trốn, So chọn sinh sống tại khu vực biên giới gần cửa khẩu Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang. Cho đến ngày 10/6/2026, đối tượng bị Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Công an xã Xín Mần và Đồn Biên phòng cửa khẩu Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang bắt giữ.

Hiện Công an tỉnh Lai Châu đã ra Quyết định tạm giữ đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn