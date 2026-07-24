Hai thanh niên lĩnh án vì “thông chốt”, đâm xe vào chiến sĩ Công an

Ngày 24/7, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Hoàng Nam (SN 2007, trú tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội) 10 năm tù và bị cáo Nguyễn Văn Quân (SN 2007, trú tại xã Tiến Thắng, Hà Nội) 5 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Theo bản án, trong quá trình nhiệm vụ A80, đêm 21/8/2025, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Công an phường Tây Hồ và Công an phường Hồng Hà được phân công nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự dọc hai bên đường Yên Phụ - Nghi Tàm cùng các tuyến lân cận.

Hai bị cáo Nam và Quân tại phiên tòa.



Các thành viên tổ công tác đều mặc trang phục công an, trang bị còi, gậy chỉ huy giao thông theo quy định và đứng ở hai bên đường làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, không cho người cùng phương tiện giao thông từ các hướng đi vào khu vực ngã 3 Yên Phụ - Nghi Tàm.

Sáng 21/8/2025, Nam lấy xe máy Wave của đồng nghiệp ở cùng phòng trọ đi đến quán nước tại thôn An Cư (xã Tiến Thắng, Hà Nội). Tại đây, Nam gặp Quân và rủ sang khu vực Hồ Tây chơi.

Nam điều khiển xe máy chở Quân và cả hai đều không đội mũ bảo hiểm đi xe máy từ xã Tiến Thắng, qua cầu Nhật Tân, đến đường Âu Cơ hướng đi đường Nghi Tàm với tốc độ 70-80 km/h, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.

Hình ảnh hai bị cáo "thông chốt" trên đường Nghi Tàm được camera an ninh ghi lại.



Đến đoạn vòng xuyến ngã 3 Yên Phụ - Nghi Tàm, dù biết lực lượng công an đang làm nhiệm vụ phân làn, dựng barie không cho người vào trên tuyến đường Nghi Tàm, nhưng Nam vẫn điều khiển xe máy với tốc độ cao lạng lách, đánh võng với mục đích “thông chốt”.

Một cán bộ công an thổi còi, ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Nam không chấp hành mà tiếp tục vượt qua các chốt có lực lượng công an bảo vệ. Khi di chuyển hết đường Nghi Tàm đến đầu cầu vượt An Dương, Nam thấy Công an thổi còi, ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Nam không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục điều khiển xe máy quay đầu đi theo hướng ngược lại với tốc độ cao lạng lách, đánh võng và liên tục “thông chốt”.

Quân ngồi sau xe Nam, dùng hai tay ôm eo, uốn người theo hướng đánh lái của Nam. Thấy hai bên đường có nhiều người dân đứng xem, Quân còn phấn khích giơ tay reo hò với họ.

Khi di chuyển xe đến chốt trước số nhà 310 đường Nghi Tàm, Nam phóng xe qua hai cán bộ Công an, đâm văng gậy hiệu lệnh giao thông của một đồng chí Công an.

Lúc này, đồng chí Lê Đình Công, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội đang trực ở chốt liền kéo barie ra lòng đường trước nhà số 336A đường Nghi Tàm để chặn chiếc xe do Nam điều khiển.

Thấy vậy, Nam điều khiển xe máy đâm thẳng vào người đồng chí Công khiến đồng chí văng ra đường khoảng 5m và bất tỉnh. Đồng chí Công được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ bị tổn hại sức khỏe tới 73%...

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử khẳng định, hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội. Hành vi của các bị cáo dù xuất phát từ sự nông nổi của tuổi trẻ nhưng đã gây hậu quả rất nghiêm trọng cho xã hội, cho gia đình bị hại và chính gia đình các bị cáo.

Trước khi tuyên phạt bị cáo mức án trên, Hội đồng xét xử đã xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo như phạm tội lần đầu, ăn năn hối cải, chưa có tiền án. Vụ án này là bài học cảnh tỉnh cho những người coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác.

Tác giả: Nguyễn Hưng

Nguồn tin: cand.vn