Nghệ An: Triệt xóa nhóm đ.á.n.h b.ạ.c tinh vi với nhiều đối tượng có nhiều t.i.ề.n á.n, t.i.ề.n sự

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an xác định nhóm đối tượng này thường xuyên tụ tập vào ban đêm để tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh bài ăn tiền.

Các đối tượng tham gia đều có nhân thân phức tạp, trong đó nổi lên như: Trần Văn Nghĩ (sinh năm 1958, trú tại thôn 6, xã Quỳnh Phú) từng bị truy nã về tội giết người, sau đó bị tuyên phạt tù chung thân về các tội Giết người, Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép và trốn khỏi nơi giam giữ; Ngô Văn Bé (sinh năm 1961, trú tại thôn 4, xã Quỳnh Phú) có 2 tiền án về tội đánh bạc; Hồ Văn Hoàn (sinh năm 1972, trú tại thôn 3 Tân Sơn, xã Quỳnh Tam) có 3 tiền án về tội đánh bạc; Hồ Thúy An (sinh năm 1975, trú tại thôn Tân Tiến, xã Quỳnh Anh) có 1 tiền án về tội đánh bạc.

Đây là nhóm đối tượng hoạt động mang tính chuyên nghiệp, sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi như thường xuyên thay đổi địa điểm, bố trí camera giám sát xung quanh, lựa chọn nhà kín, đóng cửa nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Sau thời gian dài mật phục, nắm chắc quy luật hoạt động, vào hồi 22h50 ngày 15/3/2026, tại nhà Tô Hoài Thu (sinh năm 1978, trú tại thôn Thuận Lợi, xã Quỳnh Phú), Tổ công tác Công an xã Quỳnh Phú đồng chủ trì, phối hợp Tổ địa bàn số 1 – Phòng PC01 Công an tỉnh Nghệ An bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang 8 đối tượng (trong đó có chủ nhà) đang đánh bạc dưới hình thức đánh bài "ba cây”.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 bộ bài tú lơ khơ, 8 điện thoại di động, 4 xe máy và số tiền 86.800.000 đồng.

Hiện, các đối tượng đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi đánh bạc.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: vov.vn