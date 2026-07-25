Bắt nghi phạm sát hại người phụ nữ trước cửa khách sạn

Ngày 24/7, thông tin từ Phòng CSHS, Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ thành công đối tượng Phạm Văn Chiến (SN 1985, trú xã Kiến Minh, TP Hải Phòng), nghi phạm trong vụ án giết người xảy ra trên địa bàn phường Lưu Kiếm (cùng TP Hải Phòng) vào đêm 22/7.

Hiện trường nơi vụ án xảy ra.

Trước đó, khoảng 23h ngày 22/7, tại nút giao quốc lộ 10, khu vực trước cửa khách sạn Việt Úc (phường Lưu Kiếm), chị Trần Thị A. (SN 1989, trú phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng) đang ngồi trên xe máy dừng trước khách sạn thì bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy dùng hung khí đâm nhiều nhát, dẫn đến tử vong.

Nghi phạm Phạm Văn Chiến.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng thuộc Phòng CSHS đã có mặt tại hiện trường, phối hợp Công an phường Lưu Kiếm và các đơn vị nghiệp vụ liên quan của Công an TP Hải Phòng tổ chức khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định nghi phạm gây ra vụ giết người là Phạm Văn Chiến, sau khi gây án Chiến đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Thời điểm gây án và bỏ trốn, Chiến sử dụng xe máy Honda Wave màu xanh, biển số 16H8-4697.

Đối tượng Phạm Văn Chiến (khoanh đỏ) bị khống chế bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ và kết quả xác minh ban đầu, Phòng CSHS đã phát đi thông báo gửi Công an các đơn vị, địa phương và người dân truy tìm đối tượng Phạm Văn Chiến, đồng thời tung các trinh sát dày dạn kinh nghiệm vào cuộc.

Sau chưa đầy 48 tiếng kể từ khi gây án, nghi phạm đã bị bắt giữ. Hiện Phòng CSHS tạm giữ hình sự Phạm Văn Chiến để tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ và nguyên nhân gây án của đối tượng.

Tác giả: Văn Minh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân