Bắt đối tượng c.ư.ớ.p giật tài sản có 08 tiền án, tiền sự

Ngày 02/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1984), trú tại khối Yên Giang, phường Trường Vinh về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, sáng 28/4/2026, Nguyễn Văn Dũng cướp giật 01 túi xách, bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng và 5,5 triệu đồng tiền mặt của 01 người phụ nữ đang mua hàng tại một ki ốt ở khối Hồng Vinh, phường Trường Vinh.

Xét thấy vụ án có tính chất nghiêm trọng, chưa rõ đối tượng, xảy ra tại khu vực Chợ Vinh có đông người qua lại, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Trường Vinh đồng chủ trì nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, điều tra, làm rõ. Quá trình điều tra truy xét ban đầu gặp rất nhiều khó khăn vì tại hiện trường không có camera an ninh, vụ việc diễn ra nhanh nên bị hại và người chứng kiến không thấy rõ đặc điểm của đối tượng. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, chỉ 01 ngày sau khi tiếp nhận tin báo, vào khoảng 15 giờ ngày 29/4/2026, lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Văn Dũng về hành vi cướp giật tài sản. Dũng nghiện ma túy, không có nơi cư trú rõ ràng, có 08 tiền án, tiền sự liên quan đến đánh bạc, trộm cắp tài sản, sử dụng trái phép chất ma tuý.

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng và tang vật

Hiện, cơ quan Công an hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Văn Dũng theo quy định của pháp luật.

Cùng với công tác đấu tranh của lực lượng chức năng, để ngăn ngừa tội phạm, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, bảo quản kỹ tài sản khi có mặt ở những nơi đông người, tránh để tội phạm cướp giật, trộm cắp, móc túi. Khi xảy ra vụ việc cần ghi nhớ nhận dạng đối tượng, loại xe, biển số xe và tri hô để mọi người trợ giúp, sau đó nhanh chóng gọi điện hoặc đến cơ quan Công an gần nhất trình báo.

Tác giả: Hồng Hạnh - Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn