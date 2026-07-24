Truy tìm người đàn ông liên quan vụ cố ý gây thương tích

Ngày 24/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định truy tìm Trần Duy Thanh (SN 1995, ngụ xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng) để phục vụ điều tra vụ án "Cố ý gây thương tích".

Hình ảnh và lý lịch trích ngang của Trần Duy Thanh.

Theo CQĐT, vụ việc xảy ra từ ngày 4/6 tại xã Hàm Thuận Nam. Trong quá trình thụ lý vụ án, công an xác định hiện không rõ Trần Duy Thanh đang ở đâu nên ra quyết định truy tìm.

Theo thông báo của Cơ quan CSĐT Công an Lâm Đồng, Thanh cao khoảng 1,7 m, dáng người trung bình.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp truy tìm. Khi phát hiện Trần Duy Thanh, đề nghị thông báo ngay cho Công an xã Hàm Thuận Nam tại số 14 Trần Phú, thôn Nam Trung, xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng để xử lý theo quy định.

Tác giả: Trần Tuấn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân