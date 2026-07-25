Vụ bé trai 8 tuổi nhập viện với nhiều vết bầm tím: Người cha trình diện, khai lý do đánh con

Chiều 24/7, ông Đinh Duy Hòa, Chủ tịch UBND xã Minh Hóa xác nhận trên báo VietNamNet, chính quyền địa phương đã giao Công an xã tiếp tục điều tra, xử lý hành vi đánh đập con ruột gây thương tích của ông Đinh Xuân Hương (34 tuổi, tạm trú trên địa bàn).

Theo đó, sau khi con nhập viện, sáng 21/7, ông Hương chủ động đến Công an xã Minh Hóa trình báo.

Tại đây, ông Hương thừa nhận đã dùng ống nhựa đánh nhiều lần vào người cháu B., khiến cháu bị nhiều vết bầm tím trên cơ thể và phải nhập viện điều trị.

Những viết thương trên người cháu B. Ảnh: SK&ĐS.

Tại cơ quan công an, ông Hương khai do tức giận vì con đi học quên cặp sách nên đã đánh con và bày tỏ sự ân hận về hành vi đã gây ra", ông Hòa cho biết.

Đến ngày 22/7, gia đình đã xin chuyển cháu B. lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục kiểm tra, đánh giá các chấn thương.

Theo UBND xã Minh Hóa, ông Hương hiện là nhân viên hợp đồng, làm việc và tạm trú cùng gia đình tại xã Minh Hóa; có hộ khẩu thường trú tại xã Kim Phú (Quảng Trị).

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Sức khỏe và Đời sống cho biết, lãnh đạo Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa khu vực Minh Hóa xác nhận, tối 20/7 Khoa Ngoại có tiếp nhận điều trị cho cháu Đ.Q.B. (SN 2017).

Thời điểm nhập viện, trên người cháu bé có nhiều vết thương diện rộng, bầm tím ở vùng mông, lưng, cánh tay, mắt.

Tác giả: Lam Giang (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn