Cảnh báo nguy hiểm việc người dân thản nhiên đi bộ ban đêm trên cao tốc Bắc - Nam

Ngày 7/4, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 14 giây ghi lại cảnh một ô tô đang chạy tốc độ cao trên cao tốc Bắc - Nam bất ngờ gặp nhiều người đi bộ sát lan can phòng hộ.

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Tiến Lâm (trú phường Vinh Hưng, Nghệ An) xác nhận là người đăng tải clip, và là tài xế điều khiển chiếc xe có gắn camera hành trình ghi lại sự việc người dân đi bộ trên cao tốc.

Theo anh Lâm, khoảng 21 giờ 10 phút ngày 6/4, anh lái xe khách 16 chỗ chở 4 hành khách lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu. Khi đến khu vực cầu cạn Xuân Dương, hướng vào hầm Thần Vũ, bất ngờ phát hiện 3 người đi bộ sát lan can phòng hộ.

Hình ảnh do camera hành trình ghi lại 3 người đi bộ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam. Ảnh chụp từ video clip

Tài xế này cho biết thêm, việc đi bộ trên cao tốc rất nguy hiểm, nhất là ban đêm tầm nhìn hạn chế.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết sẽ kiểm tra, xác minh vụ việc.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn