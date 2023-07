Tông chết người phụ nữ đi bộ trên cao tốc, tài xế xe tải nhấn ga bỏ chạy

Chiếc xe tải tông người phụ nữ trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai chiều 16-7 - Ảnh cắt từ clip

Chiều tối 16-7, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đang phối hợp Công an huyện Cẩm Khê điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một người chết tại km78+700 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Camera ghi hình tài xế xe tải bỏ trốn sau khi tông chết người phụ nữ đi bộ

Trước đó, khoảng 14h ngày 16-7, xe tải loại 3,2 tấn biển số 21C-073.58 chạy trên đường cao tốc, hướng Lào Cai đi Hà Nội.

Đến khu vực trên, chiếc xe tông vào bà Nguyễn Thị Thanh N. (44 tuổi, ở thị trấn Cẩm Khê) khi nạn nhân đang đi bộ ở dải phân cách, tại khu vực lối xuống nút giao Sai Nga (huyện Cẩm Khê).

Vụ việc khiến bà N. ngã mạnh xuống đường chết tại chỗ.

Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải không dừng lại xử lý mà nhấn ga bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận thông tin, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, cao tốc số 1 (thuộc Phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông) đã trích xuất camera, phối hợp Công an huyện Cẩm Khê điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông đề nghị ai biết thông tin về xe tải gây tai nạn mang biển số kể trên cần báo ngay cho Cục Cảnh sát giao thông theo số điện thoại 0912141442 hoặc Công an huyện Cẩm Khê để xử lý.

Tác giả: CHÍ TUỆ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ