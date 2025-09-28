Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 50 xã ở Nghệ An

Trong 24 giờ qua (từ 05 giờ ngày 27/09 đến 05 giờ ngày 28/09), trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại các điểm đo mưa tự động như Thủy điện Hủa Na: 237.2mm, Thủy điện Đồng Văn: 216mm, Châu Phong: 186.8mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số nơi thuộc tỉnh Nghệ An đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: KT.

Dự báo trong 6 giờ tới khu vực các xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy từ 30-50mm, có nơi cao hơn 50mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc tại các khu dân cư, vùng trũng thấp tại các xã, phường trong tỉnh được cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

50 xã, phường được cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: Châu Bình, Anh Sơn Đông, Nghĩa Khánh, Châu Tiển, Cát Ngạn, Nhân Hòa, Hùng Chân, Đại Đồng, Tây Hiếu, Mường Ham, Đông Hiếu, Thái Hòa, Quế phong, Giai Xuân, Sơn Lâm, Quỳ Châu, Hạnh Lâm, Tam Đồng, Quỳ Hợp, Hoa Quân, Tam Hợp, Thông Thụ, Kim Bảng, Tân An, Tiền Phong, Mậu Thạch, Tân Phú, Bích Hào, Minh Hợp, Thành Bình Thọ, Châu Hồng, Môn Sơn, Thuần Trung, Châu Lộc, Mường Chọng, Tiên Đồng, Mường Quàng, Na Ngoi, Tri Lễ, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Vĩnh Tường, Vạn An, Nghĩa Đồng, Yên Na, Xuân Lâm, Nghĩa Hành, Yên Xuân, Anh Sơn, Nghĩa Hưng.

Quốc lộ 7 tại Nghệ An đang khắc phục sạt lở do bão số 3. Ảnh: Duy Ngợi.



Cũng theo dự báo, từ chiều 28/9, trên đất liền khu vực tỉnh Nghệ An gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14.

Dự báo, ngày và đêm 29/9, vùng biển Nghệ An gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 11; sóng biển cao 3 đến 5m, vùng gần tâm bão 5 đến 7m; biển động rất mạnh . Đêm gió giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiêu tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

