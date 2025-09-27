Nghệ An dự báo có nơi mưa trên 450mm do bão số 10

Trong 24 giờ qua, Nghệ An đã ghi nhận mưa to đến rất to với lượng phổ biến 50 – 150mm. Một số nơi có lượng mưa rất lớn như Nông Trường 1/5 là 301mm và Hoàng Mai là 273mm.

Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An. Ảnh: BT.



Từ chiều tối 27/9 đến ngày 29/9, Nghệ An dự báo có mưa to đến rất to và dông. Vùng Đồng bằng ven biển và Trung du sẽ có lượng mưa phổ biến 150 – 300mm, đặc biệt có nơi trên 450mm tại các khu vực như Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Cửa Lò, Trường Vinh, Nam Đàn... Vùng núi có lượng phổ biến 150 – 250 mm, có nơi trên 350 mm tại Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp... Cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường suất lớn (100mm/3h) cùng với lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Về diễn biến gió bão, từ chiều tối 27/9, vùng biển Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0 - 5,0m, biển động mạnh. Gần sáng ngày 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5-7m, biển động dữ dội, có thể đánh đắm tàu biển trọng tải lớn.

Trên đất liền, từ chiều 28/9, khu vực tỉnh Nghệ An gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14. Sức gió này có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng.

Mưa lớn khiến một số tuyến đường tại TP Vinh cũ bị ngập nặng. Ảnh: KT

Vùng ven biển Nghệ An dự báo có nước dâng do bão cao từ 1,5-2m. Nguy cơ cao ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng và sóng trong bão rất cao vào tối và đêm ngày 28/9.

Cơ quan chức năng cảnh báo thời tiết trên biển và vùng đất liền ven biển trong bão là cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như tàu thuyền, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển, với khả năng cao bị lật úp hoặc phá hủy.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV