Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 áp sát, nhiều khu vực mưa lớn gây sạt lở, chia cắt

Do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, trong 24 giờ qua (từ 5 giờ ngày 27-9 đến 5 giờ ngày 28-9), trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại các điểm đo mưa tự động : Thủy điện Hủa Na: 237,2 mm, Thủy điện Đồng Văn: 216 mm, Châu Phong: 186,8 mm.

Do mưa lớn kéo dài đã nhiều tuyến đường thuộc địa bàn các xã miền Tây Nghệ An, xảy ra ngập đường, sạt lở đất đá khiến một số khu vực tạm thời bị cô lập, chưa cắt.

Bão số 10 gây mưa lớn khiến nhiều địa phương ở Nghệ An bị ngập sâu

Cụ thể, tuyến Quốc lộ 7 đoạn đi qua bản Noọng Dẻ (xã Nậm Cắn) và Tỉnh lộ 543D đi vào khu vực biên giới xã Mường Típ, nhiều ngày mưa liên tục đã gây ra hàng loạt điểm sạt lở núi. Do các điểm sạt lở diễn ra nhiều và trải rộng, việc lưu thông của người dân đang gặp nhiều nguy hiểm.

Trên địa bàn xã Thông Thụ, đến chiều 27-9, sau liên tiếp nhiều trận mưa lớn cũng đã xảy ra sạt lở tại bản Mường Phú. Hàng chục khối đất đá sạt trượt rơi tràn xuống mặt đường và làm tắc khe suối, tuyến đường vào bản Na Hứm và một số điểm trên tuyến Quốc lộ 48, Quốc lộ 16 cũng xảy ra sạt lở.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Đồn Thông Thụ đã có mặt kịp thời hỗ trợ gia đình di chuyển tài sản ra khỏi nhà. Hạt quản lý giao thông Đồng Văn, Hủa Na cũng đã huy động máy móc để tiến hành san, gạt các điểm sạt lở, đảm bảo việc thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Tại Tỉnh lộ 543 (đi qua các xã Lượng Minh, Tương Dương, Nga My, Yên Hòa) xuất hiện nhiều điểm sạt lở và ngập tràn đầy bùn đất gây khó khăn, nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Hiện, các địa phương đã cử các tổ công tác đi kiểm tra tại các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập tại các đập tràn. Đồng thời, xã cũng thành lập các tổ trực 24/24 tại trụ sở xã và các bản trọng điểm, sẵn sàng ứng phó khi bão đổ bộ, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản nhân dân.

Một tuyến đường tại xã Thông Thụ bị chia cắt do mưa lớn, sạt lở đất đá. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Nghệ An được dự báo là một trong những khu vực trọng tâm, chịu ảnh hưởng của bão số 10 gây mưa to đến rất to, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và chia cắt. Trước tình hình đó, tỉnh Nghệ An đã cấm tàu thuyền ra khơi từ 5 giờ ngày 27-9; tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển của tỉnh đã nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của bão số 10 và đang được kêu gọi vào bờ tránh trú. Các công trình hồ đập đều đang được các địa phương, đơn vị triển khai vận hành theo phương án phòng chống thiên tai được phê duyệt.

Ngày 27-9, ngay sau khi kết thúc cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp ứng phó với cơn bão số 10 (Bualoi). Ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã chủ trì cuộc họp trực tuyến đến điểm cầu UBND 130 xã trong toàn tỉnh để chủ động ứng phó với bão số 10 Bualoi.

Tại cuộc họp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, địa phương ven biển và các đơn vị liên quan tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu. Sẵn sàng lực lượng để triển khai nhanh nhất công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An yêu cầu triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân.

Phải di dời người dân vùng biển ở khu vực nguy hiểm trước 17 giờ ngày 28-9. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm "4 tại chỗ" để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực trọng điểm, khu vực có nguy cơ bị chia cắt, khu vực đã bị thiệt hại nặng nề do thiên tai thời gian qua.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động