Cận cảnh vườn lan tiền tỷ của lão nông và xu hướng chơi lan hồ điệp ngày Tết

Đào, quất, mai … là những cây cảnh truyền thống được người Việt ưu tiên mua để chưng Tết. Những năm gần đây, lan hồ điệp ngày càng thịnh hành và là xu hướng mới của các đơn vị, doanh nghiệp, gia đình ...

Lan là cây thích hợp với khí hậu lạnh, ôn hòa nên thường được được trồng nhiều ở Đà Lạt, An Giang, Điện Biên ... Tuy nhiên, nhờ áp dụng khoa học công nghệ, hiện nay lan hồ điệp được phát triển ở nhiều tỉnh, thành trong đó có Thanh Hóa để phục vụ nhu cầu của người dân.

Ông Nguyễn Xuân Thiên, giám đốc Hợp tác xã dịch vụ cơ giới hóa nông nghiệp Đông Tiến chia sẻ với PV Người Đưa Tin, sau nhiều năm trồng thử nghiệm, năm 2024, một đơn vị thành viên của HTX là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Nông nghiệp Công nghệ cao 36 đã đầu tư 10 tỷ đồng mua sắm máy móc, nhận chuyển giao công nghệ để trồng hàng vạn cây lan hồ điệp tại xã Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. Từ thành công đầu tiên, năm nay, công ty đã đầu tư trồng 4 vạn cây giống, với 20 loại lan, trồng trên diện tích hơn 1.000m2 nhà lưới để phục vụ Tết.

Lan hồ điệp được ông Thiên đưa lên chậu lũa để phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân.

Theo ông Thiên, lan hồ điệp là cây thích hợp với khí hậu lạnh với nhiệt độ từ 18 – 25 độ C. Thanh Hóa là địa phương có khí hậu nóng, thay đổi thất thường nên để cây lan sinh trưởng và phát triển tốt, công ty đã đầu tư nhà màng, hệ thống làm lạnh và quạt gió để chủ động điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng. Nhờ làm chủ được công nghệ nên 4 vạn cây lan của công ty đã nở đúng dịp Tết.

Tùy theo từng loại lan, giá bán dao động từ 100.000 – 250.000 đồng/cây. Nắm bắt được thị hiếu người dân và để tối ưu hóa lợi nhuận, ngoài việc trồng lan vào chậu gốm, công ty đã thu mua gỗ lũa để tạo 400 chậu lan độc, lạ và đẹp mắt. Giá bán mỗi chậu từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại, khoảng 35% số lan của công ty đã được khách hàng đặt mua, uớc tính 4 vạn cây lan sẽ cho doanh thu từ 4-5 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 1 tỷ.

Ông Thiên chia sẻ, sở dĩ lan hồ điệp được người dân ưa chuộng sắm chơi Tết vì ngoài màu sắc sặc sỡ, sang trọng thì hoa lâu tàn, chơi được từ 2 - 4 tháng. Để kịp hàng phục vụ khách, công ty đã thuê 4 - 5 thợ cắm lan lên chậu, gần Tết dự kiến sẽ cần 10 người.

Nắm bắt xu hướng của người chơi, cửa hàng Moondecor đã nhập 1 vạn cây lan hồ điệp từ Đà Lạt về để bán Tết. Moondecor đã thuê cơ sở tại mặt tiền đại lộ Lê Lợi – một con đường sầm uất nhất Thanh Hóa để lên chậu và trưng bày hàng.

Chị Hương - Quản lý cửa hàng Moondecor bên những chậu lan hồ điệp phục vụ Tết tại đại lộ Lê Lợi.

Chị Hương – Quản lý cửa hàng chia sẻ, nhiều năm nay, đến dịp Tết Nguyên đán cửa hàng đều nhập lan từ Đà Lạt về để bán. Để tăng tính thẩm mỹ và lợi nhuận, lan sẽ được thợ cắm lên chậu gốm và gỗ lũa để khách hàng lựa chọn.

Mỗi cây lan tùy chủng loại có giá từ 140.000 – 250.000 đồng, cộng với chậu sẽ có giá từ 2 – 30 triệu đồng. Cửa hàng đã thuê 3 – 4 thợ thay phiên nhau ngày đêm cắm lan, với tiền công 40.000 đồng/cành. Dù còn hơn 20 ngày nữa mới tới Tết Nguyên đán, nhưng 30% số lan nhập về của cửa hàng đã được khách đặt mua.

Anh Lâm – một thợ cắm lan tại Moondecor chia sẻ, anh có kinh nghiệm gần 10 năm cắm hoa lan. Trước đây, khi thị trường chưa phát triển, công việc cắm hoa lan Tết có thu nhập khiêm tốn, nhưng hiện nay chơi lan rất thịnh hành nên thu nhập cao hơn.

"Đây là nghề làm một tháng ăn cả năm, trung bình mỗi ngày làm cật lực tôi có thu nhập trên dưới 10 triệu đồng, một số thợ làm cả đêm lên tới 15 triệu đồng", anh Lâm chia sẻ.

Sau đây là hình ảnh lan hồ điệp được PV Người Đưa Tin ghi lại tại vườn của Công TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Nông nghiệp Công nghệ cao 36 và các cửa hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Vườn lan hồ điệp rộng hơn 1.000m2 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Nông nghiệp Công nghệ cao 36, với 20 chủng loại khác nhau.

Ông Thiên đang chỉnh sửa, chăm chút những chậu lan vừa được vào chậu.

Lan được chủ vườn vào nước, chăm sóc trước khi về tay người chơi. Trong điều kiện bình thương, lan hồ điệp có thể chơi từ 2-4 tháng mới tàn.

Dịp Tết, thợ cắm lan hồ điệp có thu nhập tiền triệu/ngày.

Gỗ lũa được ông Thiên mua về thiết kế thành chậu để cắm lan hồ điệp phục vụ thị trường Tết.

Thợ đang cắm lan để trưng bày và giao cho khách tại cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Nông nghiệp Công nghệ cao 36.

Lan hồ điệp được cắm trên chậu gỗ lũa có giá hàng chục triệu đồng.

Khách hàng chiêm ngưỡng những chậu lan tại vườn của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Nông nghiệp Công nghệ cao 36.

Dù hơn 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng 30% lượng hàng của Moondecor đã được khách đặt mua.

Anh Dương đang cắm những cây lan vào chậu phục vụ Tết tại cửa hàng Moondecor.

Một cửa hàng kinh doanh lan hồ điệp tại đại lộ Lê Lợi.

