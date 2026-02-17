Lý do Ronaldo rời MU

Ronaldo rời MU vì mâu thuẫn với Ten Hag. Ảnh: Reuters.

Cristiano Ronaldo rời Manchester United trong bầu không khí đầy sóng gió vào tháng 11/2022. Steve McClaren, từng sát cánh cùng Erik ten Hag, đã hé lộ những chi tiết phía sau cuộc chia tay ồn ào ấy.

Trên podcast The Good, The Bad & The Football, McClaren cho biết rạn nứt giữa Ronaldo và Ten Hag không bùng nổ vì cá tính, mà xuất phát từ những yêu cầu chiến thuật rất cụ thể. Mâu thuẫn hình thành ngay từ sân tập của Manchester United.

Theo lời cựu trợ lý này, Ten Hag muốn Ronaldo là người pressing đầu tiên, tích cực chạy chỗ và lập tức lùi về trung lộ khi đội mất bóng. "Có rất nhiều cuộc đấu khẩu trên sân tập. Kiểu như: 'Tôi chỉ muốn cậu làm điều này, điều này và điều này'. Đó là cách Erik huấn luyện", McClaren kể lại.

Ông cũng thẳng thắn trao đổi với Ronaldo rằng điều HLV yêu cầu không quá phức tạp, chỉ là những nhiệm vụ cơ bản trong hệ thống.

Nếu không thực hiện, hoặc không sẵn sàng thực hiện, anh sẽ không được ra sân. "Nếu không làm, Ten Hag sẽ không chọn cậu ấy", McClaren nói.

Ronaldo không hoàn toàn đồng thuận với cách tiếp cận đó. Hai bên rơi vào thế giằng co. "Không hẳn là cãi vã, mà là một cuộc đối đầu xem ai sẽ thắng", McClaren mô tả. Ten Hag giữ nguyên lập trường. Ông không điều chỉnh hệ thống để phù hợp với một cá nhân, dù đó là siêu sao từng giành 5 Quả bóng vàng.

Kết cục thì ai cũng rõ. Hợp đồng của Ronaldo bị chấm dứt, và anh chuyển sang Saudi Pro League khoác áo Al Nassr.

Sau đó, Ronaldo công khai chỉ trích Ten Hag, nói rằng anh không thể tôn trọng một HLV không tôn trọng mình. Dẫu vậy, anh nhiều lần khẳng định Manchester United vẫn là phần quan trọng trong trái tim.

Năm 2025, anh thừa nhận đau lòng khi thấy đội bóng sa sút và cho rằng CLB cần thay đổi sâu rộng, không chỉ ở HLV hay cầu thủ.

Những chia sẻ của McClaren cho thấy đây không đơn thuần là mâu thuẫn cá nhân. Đó là sự khác biệt về triết lý. Ten Hag đặt kỷ luật và hệ thống lên trên hết. Ronaldo quen với vai trò trung tâm. Khi cả hai đều không lùi bước, cuộc chia tay gần như là điều tất yếu.

Tác giả: Đào Trần

Nguồn tin: znews.vn