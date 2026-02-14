Công ty của đại gia Đức "cá tầm" bị Thanh tra Chính phủ réo tên

Theo thông báo Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại 26 tổ chức phát hành thuộc các lĩnh vực khác nhau, Công ty Cổ phần Cá Tầm Việt Nam thuộc nhóm tổ chức phát hành trong lĩnh vực khác và có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong quá trình phát hành, quản lý và sử dụng nguồn vốn trái phiếu.

Cụ thể, đối với nghĩa vụ công bố thông tin trước khi phát hành trái phiếu, Công ty Cổ phần Cá Tầm Việt Nam thực hiện công bố thông tin chưa đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật, bao gồm các thông tin liên quan đến mục đích phát hành trái phiếu, thời điểm giải ngân nguồn vốn từ phát hành trái phiếu và thông tin về tài sản bảo đảm cho trái phiếu.

Đối với việc mua lại trái phiếu trước hạn, Công ty Cá Tầm Việt Nam là một trong số 4 tổ chức phát hành thực hiện việc mua lại trái phiếu trước hạn khi chưa có phương án mua lại được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận theo quy định.

Về nghĩa vụ công bố thông tin sau phát hành trái phiếu, doanh nghiệp này có nhiều vi phạm và khuyết điểm.

Công ty Cổ phần Cá Tầm Việt Nam có nhiều tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và vi phạm trong quá trình phát hành, công bố thông tin và sử dụng vốn trái phiếu.

Cụ thể, Công ty Cá Tầm Việt Nam không thực hiện công bố thông tin định kỳ 6 tháng và hằng năm đối với các nội dung theo quy định, bao gồm: báo cáo tài chính; tình hình sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu và tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp đối với người sở hữu trái phiếu.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp không thực hiện công bố thông tin về việc mua lại trái phiếu trước hạn theo quy định; đồng thời công bố thông tin chưa đầy đủ nội dung theo yêu cầu của pháp luật.

Doanh nghiệp cũng thực hiện chậm công bố thông tin định kỳ 6 tháng và hằng năm đối với các báo cáo về tài chính, việc sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu và việc thực hiện các cam kết đối với nhà đầu tư.

Đối với việc quản lý và sử dụng nguồn tiền thu được từ phát hành trái phiếu, Công ty CP Cá Tầm Việt Nam là một trong 8 tổ chức phát hành sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu để chuyển cho đối tác theo các hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc để bổ sung vốn cho công ty con nhưng không cung cấp được đầy đủ căn cứ, tài liệu chứng minh việc quản lý, giám sát mục đích sử dụng vốn trái phiếu theo quy định.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu để hợp tác đầu tư vào một số dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn theo quy định của pháp luật. Theo kết luận thanh tra, tổng số tiền liên quan đến việc sử dụng vốn trái phiếu của Công ty Cá Tầm Việt Nam trong các nội dung nêu trên là 297,7 tỷ đồng.

Cá Tầm Việt Nam có Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật hiện tại là doanh nhân Lê Anh Đức.

Được thành lập từ năm 2009, Công ty Cổ phần Cá Tầm Việt Nam (Tập đoàn Cá Tầm Việt Nam) được biết đến là đơn vị chuyên nuôi trồng cá tầm tại Việt Nam, gắn liền với tên tuổi của doanh nhân Lê Anh Đức, hay còn gọi là Đức "cá tầm".

Ông Đức là người sáng lập và phát triển thương hiệu Cá Tầm Việt Nam, tiên phong trong lĩnh vực nuôi cá tầm và sản xuất trứng cá muối tại Việt Nam. Trong nhiều năm, ông Đức thường xuất hiện với vai trò đại diện hình ảnh của doanh nghiệp tại các sự kiện nông nghiệp công nghệ cao và diễn đàn thủy sản.

Đứng sau thành công trong việc nuôi cá Tầm của ông Đức chính là bố vợ. Bố vợ ông Đức là ông Hà Văn Hải người thành lập Công ty TNHH Cá tầm Việt Nam - Đà Lạt, khởi đầu cho sự phát triển của ông Đức sau này.

Các cổ đông sáng lập gồm ông Đức, ông Hà Văn Hải, bà Hà Thị Phương Thảo, bà Hà Vân Hiền. Bà Hà Thị Phương Thảo - chính là con gái ông Hải và là vợ ông Đức.

Tại thời điểm tháng 2/2019, công ty có vốn điều lệ 350 tỷ đồng, trong đó cổ đông sáng lập gồm ông Đức nắm chi phối 52,09%, bà Hiền nắm 3,71%, hai cổ đông còn lại đều thoái hết vốn. Đến nay, Cá Tầm Việt Nam đã nâng vốn lên 410 tỷ đồng.

Trên website của mình, Cá Tầm Việt Nam giới thiệu Công ty hoạt động chặt chẽ với 6 công ty thành viên. Tại Đà Lạt, Công ty TNHH Cá tầm Việt Nam - Đà Lạt chuyên môn hóa trong việc ấp nở trứng, ươm giống cá con. Tại Bình Thuận, Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai), Đắk Lắk và Sơn La, công ty sản xuất cá tầm thương phẩm và trứng cá đen thông qua pháp nhân là CTCP Cá tầm Long Đa Mi.

