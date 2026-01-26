Ai được nhận 500.000 đồng tiền Tết Nguyên đán năm 2026?

Theo Thư viện Pháp luật ngày 15/12/2025, UBND Tp.Hà Nội ban hành Kế hoạch 341/KH-UBND tặng quà tới các đối tượng hưởng chính sách, người có công; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, trợ cấp hưu trí xã hội; hộ nghèo; hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội; người cao tuổi; công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi tặng quà các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, đơn vị thực hiện chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán 2026.

Ảnh minh họa.

Theo đó, căn cứ Nghị quyết 25/2022/NQ-HĐND ngày 8/12/2022 của HĐND Thành phố quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hằng năm của Đại diện các Ban liên lạc tù chính trị Tp.Hà Nội và nội dung, mức tặng quà của Thành phố tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán; kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7; Ngày Quốc khánh 2/9; ngày Quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu:

a) Mức quà tặng cá nhân

- Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi (bằng tiền mặt):

+ 1.200.000 đồng/người: Người cao tuổi trên 100 tuổi (sinh trước năm 1926);

+ 1.500.000 đồng/người (đã bao gồm 5 mét vải lụa): Người cao tuổi tròn 100 tuổi (sinh năm 1926);

+ 1.000.000 đồng/người: Người cao tuổi tròn 90, 95 tuổi (sinh năm 1936, 1931);

+ 700.000 đồng/người: Người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85 (sinh năm 1956, 1951, 1946, 1941).

- Mức quà (bằng tiền mặt) 500.000 đồng/người: Người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (theo đề xuất của Liên đoàn lao động Tp.Hà Nội).

- Mức quà (bằng tiền mặt) 300.000 đồng/người: Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; trợ cấp hưu trí xã hội; đối tượng Bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng.

- Mức quà (bằng tiền mặt): 500.000 đồng/hộ đối với hộ nghèo; 300.000 đồng/hộ đối với hộ cận nghèo (Hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026 được cấp có thẩm quyền công nhận).

Theo đó, tặng 500.000 đồng/người tiền mặt dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 theo đề xuất của Liên đoàn lao động Tp.Hà Nội cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn