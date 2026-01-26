Độc đáo biệt thự chia đôi không gian để tạo khoảng 'thở'

Tọa lạc trong một khu đô thị đông đúc tại Indonesia, căn biệt thự được thiết kế cho một gia đình nhiều thế hệ, với yêu cầu bố trí đầy đủ chức năng, đồng thời đảm bảo riêng tư và thông thoáng. Ảnh: Arte Haus
Kiến trúc được xác định bởi bố cục hai khối; hai khối nhà đặt dọc theo các cạnh bên của khu đất, tách biệt khỏi ranh giới để tạo điều kiện thông gió chéo và ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Arte Haus
Một khối dành cho các hoạt động gia đình, trong khi khối còn lại dành cho các chức năng riêng tư. Ảnh: Arte Haus
Khung mái che trải dài khắp tầng bốn, thống nhất về mặt thị giác hai khối nhà và tạo ra một nhịp điệu nhất quán dọc theo mặt tiền. Ảnh: Arte Haus
Trong một khu phố gồm các tòa nhà chung cư tầm trung, mái che duy trì sự cân đối hài hòa, giúp tòa nhà hòa nhập vào cảnh quan đô thị, đồng thời vẫn khẳng định bản sắc riêng thông qua sự rõ ràng về hình thức và chi tiết. Ảnh: Arte Haus
Mỗi tầng được bố trí để hỗ trợ một chức năng riêng biệt đồng thời duy trì sự lưu thông thông suốt và kết nối trực quan. Ảnh: Arte Haus
Tầng một bao gồm gara, sảnh chính, lõi giao thông thẳng đứng – cầu thang và thang máy – được ốp đá cẩm thạch. Ảnh: Arte Haus
Thiết kế này tạo cảm giác sang trọng đồng thời đảm bảo khả năng tiếp cận và dễ dàng di chuyển theo chiều dọc giữa các tầng. Ảnh: Arte Haus
Tầng một cũng bao gồm một phòng ngủ với phòng tắm riêng. Ảnh: Arte Haus
Khu vực dịch vụ được tích hợp hiệu quả ở phía sau, đảm bảo ánh sáng ban ngày và sự lưu thông không khí đến tất cả các khu vực chức năng. Ảnh: Arte Haus
Các giải pháp thụ động như che nắng, thông gió chéo, lớp đệm cây xanh được triển khai xuyên suốt nhằm giảm phụ thuộc vào hệ thống cơ điện. Ảnh: Arte Haus
Hồ bơi đặt giữa trung tâm tầng 2. Bể cá koi đặt tại tiền sảnh tạo khoảng đệm trước khi vào khu sinh hoạt. Ảnh: Arte Haus
Tầng 3 là các phòng ngủ. Trong đó, phòng ngủ chính nằm trong khối nhà bên phải, có ban công gỗ hướng về hồ bơi. Ảnh: Arte Haus
Do diện tích hạn chế, cây xanh được tích hợp dưới dạng bồn cây nhô ra ở mép trước của hồ bơi, không chỉ đóng vai trò như một lớp chắn thị giác và cách nhiệt với khu vực lân cận, mà còn là mái che cho khu vực để xe bên dưới. Ảnh: Arte Haus
Tầng 4 được thiết kế như một không gian thư giãn và đa chức năng, kết hợp giữa giải trí, làm việc và tiện ích. Ảnh: Arte Haus
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn