Ai được nhận 300.000 tiền mặt dịp Tết Nguyên đán 2026?

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Tp.Hà Nội đã ban hành văn bản hướng dẫn lập danh sách chi quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng. Trong đó hướng dẫn đối tượng được tặng quà, lập danh sách tặng quà Tết đợt 1, đợt 2.

Cụ thể, việc triển khai nhằm thực hiện Kế hoạch số 341/KH-UBND ngày 15/12/2025 của UBND Tp.Hà Nội về chăm lo đời sống cho các đối tượng an sinh xã hội nhân dịp Tết cổ truyền.

Theo công văn 3179/BHXH-KHTC, đối tượng được tặng quà là người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động theo danh sách chi trả tháng 2/2026 của BHXH Tp.Hà Nội. Người hưởng lương hưu từ các tỉnh khác, BHXH Quân đội, Công an nhân dân chuyển đến nhận tại Hà Nội trước ngày 1/2/2026 cũng thuộc diện thụ hưởng.

Đặc biệt, người lao động đã nộp hồ sơ và được BHXH Tp.Hà Nội ban hành quyết định hưởng chế độ hưu trí trước ngày 1-2 cũng được đưa vào danh sách tặng quà.

Mức quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ là 300.000 đồng/người. Kinh phí thực hiện do UBND phường, xã chuyển về BHXH để tổ chức chi trả.

Ảnh minh họa.

BHXH Tp.Hà Nội sẽ lập danh sách tặng quà Tết đợt 1 vào ngày 27/1 và đợt 2 vào ngày 2/2, bảo đảm chi trả đúng đối tượng, không trùng lặp.

Đáng chú ý, quà Tết được chi trả cùng kỳ lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2/2026, bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản cá nhân, phối hợp với Bưu điện Trung tâm thực hiện.

Hiện BHXH Tp.Hà Nội đang tổ chức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng cho hơn 606.000 người hưởng, với tổng số tiền khoảng 49,5 ngàn tỷ đồng mỗi năm. Trong đó, tỉ lệ chi trả qua tài khoản cá nhân đạt 99,53%, góp phần nâng cao tính minh bạch và thuận tiện cho người thụ hưởng.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn