Đông đảo người dân chiêm bái Đền Chợ Củi ngày đầu năm

Ông Phạm Văn Hồng, 73 tuổi, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An cùng người thân được xe điện đưa đón từ bãi xe vào đền. Đền Chợ Củi là địa điểm tâm linh được gia đình ông chọn để chiêm bái dịp trước và sau Tết Nguyên đán hàng năm. "Đầu năm đi lễ, cuối năm đi tạ tôi đều đến Đền Chợ Củi. Đến Đền thắp hương cầu nguyện, tham quan thấy lòng thanh thản, tâm an để hướng đến một năm tràn đầy khí thế mới, vui tươi và may mắn", ông Hồng bày tỏ. Ảnh: Quốc Thanh