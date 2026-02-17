Đông đảo người dân chiêm bái Đền Chợ Củi ngày đầu năm

Đền Chợ Củi thuộc địa phận xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, còn có tên chữ là Khu Độc Linh từ. Đền được xây dựng vào thời Hậu Lê thờ Thánh Mẫu, thờ quan Hoàng Mười. Ảnh: Quốc Thanh
Đền Chợ Củi được công nhận xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia theo Quyết định số 57/QĐ-VH ngày 18/01/1993, là một địa điểm du lịch tâm linh hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách thập phương về tham quan, chiêm bái, đặc biệt các dịp lễ, Tết. Ảnh: Quốc Thanh
Sáng nay (17/2) cũng là ngày Mùng Một Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ghi nhận của phóng viên Báo Đại đoàn kết, đông đảo du khách thập phương đến tham quan, chiêm bái tại Đền Chợ Củi. Ảnh: Quốc Thanh
Mọi người sắm lễ đến chiêm bái tại Đền Chợ Củi để cầu mong một năm mới bình an, mạnh khỏe và nhiều tài lộc cho bản thân và gia đình. Ảnh: Quốc Thanh
Như thông lệ Tết hàng năm, sáng Mùng Một Tết Bính Ngọ 2026, anh Trần Tuấn Vũ, 33 tuổi, ở xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh sắm lễ gồm hoa quả, hương vàng đến chiêm bái tại Đền Chợ Củi. Anh Vũ cho biết, đầu năm anh đến Đền thắp hương, dâng lễ để cầu sức khỏe, may mắn và tài lộc cho cả gia đình. Ảnh: Quốc Thanh
Lượng người đông, chen chúc trong các cung thờ chính. Ảnh: Quốc Thanh
Người dân chiêm bái tại cung thờ Quan Hoàng Mười. Ảnh: Quốc Thanh
Đi lễ ngày Tết, ngoài chiêm bái, nhiều du khách công đức tại Đền Chợ Củi. Ảnh: Quốc Thanh
Dịch vụ viết sớ lễ trở nên "đắt khách" trong ngày đầu năm mới. Ảnh: Quốc Thanh
Ông Phạm Văn Hồng, 73 tuổi, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An cùng người thân được xe điện đưa đón từ bãi xe vào đền. Đền Chợ Củi là địa điểm tâm linh được gia đình ông chọn để chiêm bái dịp trước và sau Tết Nguyên đán hàng năm. "Đầu năm đi lễ, cuối năm đi tạ tôi đều đến Đền Chợ Củi. Đến Đền thắp hương cầu nguyện, tham quan thấy lòng thanh thản, tâm an để hướng đến một năm tràn đầy khí thế mới, vui tươi và may mắn", ông Hồng bày tỏ. Ảnh: Quốc Thanh
Tác giả: Quốc Thanh
Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết