Kẻ bắt cóc, hiếp dâm ra đầu thú sau 8 năm trốn truy nã ở nước ngoài

Công an xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận Hoàng Quốc Cường về đầu thú sau 8 năm trốn truy nã ở nước ngoài vì hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và hiếp dâm - Ảnh: T.G

Ngày 16-2, Công an xã Tuyên Lâm (tỉnh Quảng Trị) xác nhận đơn vị này vừa vận động một thanh niên trên địa bàn từ nước ngoài về nước đầu thú sau hơn 8 năm phạm tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và hiếp dâm.

Theo đó, người vừa từ nước ngoài được vận động về đầu thú là Hoàng Quốc Cường - 30 tuổi, trú tại thôn 3 Thanh Lạng, xã Tuyên Lâm.

Theo hồ sơ, năm 2017, Cường bị công an tỉnh Lạng Sơn phát lệnh truy nã vì hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và hiếp dâm.

Cường đã trốn ra nước ngoài. Trong thời gian nói trên, công an địa phương vẫn liên tục lần theo tung tích của nghi phạm.

Đến giữa tháng 2-2026 thì Cường được Công an xã Tuyên Lâm cùng gia đình vận động trở về nước đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Tuyên Lâm đã làm các thủ tục bàn giao Hoàng Quốc Cường cho Công an tỉnh Lạng Sơn để đơn vị này tiếp tục xử lý hành vi phạm tội của Cường 8 năm trước.

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: tuoitre.vn