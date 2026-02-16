Nổ kinh hoàng ở cửa hàng pháo hoa, 8 người thiệt mạng

Pháo hoa trở thành mối đe dọa lớn về phòng cháy chữa cháy trong dịp Tết cổ truyền tại nhiều nước Đông Á - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, chiều 15-2 (28 tháng Chạp), một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra tại cửa hàng pháo hoa ở huyện Đông Hải, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) khiến 8 người thiệt mạng và 2 người bị thương.

Theo thông báo của chính quyền địa phương trên mạng xã hội, vụ nổ xảy ra khoảng 14h30 (giờ địa phương) do việc đốt pháo hoa không đúng cách của người dân gần cửa hàng.

Ngay sau khi nhận tin, các lực lượng quản lý khẩn cấp, cứu hỏa, công an và y tế đã có mặt tại hiện trường để ứng cứu.

Đám cháy do vụ nổ gây ra đã được dập tắt vào khoảng 16h cùng ngày. Những người liên quan đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Vụ việc xảy ra ngay trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán - thời điểm người dân Trung Quốc, đặc biệt ở các vùng nông thôn, có truyền thống đốt pháo hoa, pháo sáng để đón năm mới.

Đây cũng là giai đoạn cao điểm về nguy cơ tai nạn liên quan đến cháy nổ nói chung và pháo nổ nói riêng.

Trước đó hồi đầu tháng 2, vụ nổ tại nhà máy công nghệ sinh học ở tỉnh Sơn Tây cũng khiến 8 người thiệt mạng. Cuối tháng 1, một vụ nổ khác tại nhà máy thép ở Nội Mông khiến ít nhất 9 người tử vong.

Các vụ tai nạn liên tiếp cho thấy những lo ngại kéo dài về việc thực thi các tiêu chuẩn an toàn tại quốc gia này.

Trước tình hình trên, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã phát đi cảnh báo, kêu gọi người dân không thử đốt pháo hay hút thuốc gần các cửa hàng kinh doanh pháo hoa.

Bộ này cũng gửi thông báo đến các doanh nghiệp pháo hoa trên toàn quốc, yêu cầu rà soát toàn diện các nguy cơ mất an toàn.

Pháo nổ, pháo hoa luôn tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ, đặc biệt trong dịp lễ Tết khi nhu cầu sử dụng tăng cao. Vụ việc là lời cảnh báo về tầm quan trọng của việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy.

Tác giả: Ngọc Đức

Nguồn tin: tuoitre.vn