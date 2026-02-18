Chân dung Chủ tịch ngân hàng tuổi Ngọ trẻ nhất Việt Nam: Sở hữu profile “khủng”, lấy bằng tiến sĩ tuổi 33

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy là một trong những doanh nhân tuổi Ngọ nổi tiếng của Việt Nam. Ảnh: ACB

2026 là năm Bính Ngọ. Theo quan niệm phương Đông, người tuổi Ngọ thường được cho là thông minh, độc lập, năng động, quyết đoán và không ngại thử thách. Họ cũng có sự quyến rũ và duyên dáng "trời cho". Cụ thể, những người tuổi Ngọ thường thu hút người khác bằng sự duyên dáng tự nhiên của mình. Điều khiến họ trở thành những nhà lãnh đạo và người có tầm ảnh hưởng tuyệt vời.

Trên thực tế, nhiều doanh nhân Việt Nam sinh vào các năm tuổi Ngọ đã trở thành những nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn trong nền kinh tế. Họ có thể quản lý các lĩnh vực khác nhau nhưng đều để lại dấu ấn với những con số tăng trưởng ấn tượng cho doanh nghiệp mình dẫn dẵn.

Trong giới doanh nhân Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng, có một người nổi tiếng tài giỏi, quyết đoán và có nhiều tài lẻ. Ông là Trần Hùng Huy, Chủ tịch Ngân hàng Á Châu (ACB).

Ông Trần Hùng Huy trở thành Chủ tịch ACB khi mới 34 tuổi

Ông Trần Hùng Huy bắt đầu gia nhập ACB từ năm 2002. Ảnh: ACB

Ông Trần Hùng Huy sinh năm Mậu Ngọ (1978), là con trai ông Trần Mộng Hùng (người sáng lập Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - ACB). Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Chapman (Mỹ) vào năm 2002. Đến năm 2011, khi mới 33 tuổi, ông Hùng Huy đã bảo vệ xong luận án Tiến sĩ kinh tế tại Đại học Golden Gate (Mỹ).

Ông Trần Hùng Huy bắt đầu gia nhập ACB từ năm 2002, và chính thức đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT vào năm 2012, trở thành Chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam lúc bấy giờ. Đáng chú ý, thời điểm ông nhận nhiệm vụ quan trọng này là khi ngân hàng đang đối mặt với nhiều khó khăn sau sự kiện của ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) và một số lãnh đạo cũ bị khởi tố. Ông Huy làm Chủ tịch HĐQT ACB khi mới 34 tuổi nên đã nhận về không ít nghi ngờ.

Tuy nhiên, vị chủ tịch trẻ tuổi này đã nhanh chóng chứng minh được năng lực thông qua sự cải thiện rõ rệt trong những hoạt động của ngân hàng. Nhờ vậy, ACB đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng.

Kết quả, vào năm 2013, ACB dần lấy lại đà tăng trưởng, với lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 307 tỷ đồng, 409,7 tỷ đồng và 400,8 tỷ đồng trong ba quý đầu năm.

Năm 2014, chỉ sau chưa đầy hai năm ông Trần Hùng Huy tiếp quản, ACB được Fitch nâng triển vọng tín nhiệm từ "tiêu cực" lên "ổn định". Đến năm 2018, ACB tiếp tục bứt phá, đạt lợi nhuận gần 6.400 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với năm trước. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này cũng được kiểm soát ở mức thấp nhất toàn hệ thống, với chỉ 0,69% vào cuối năm 2018.

Đáng chú ý, Chủ tịch Trần Hùng Huy còn tiến hành cuộc cách mạng về hình ảnh và công nghệ, từ đó góp phần đưa ACB trở thành ngân hàng có chỉ số sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) thuộc nhóm cao nhất hệ thống.

Theo báo cáo tài chính năm 2025, thu nhập lãi thuần của ACB đạt 26.906 tỷ đồng, giảm 3% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế của ACB đạt 15.625 tỷ đồng, giảm gần 7% so với năm trước đó. Ngân hàng này đã tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng lên 3.335 tỷ đồng, gấp đôi năm trước. Lợi nhuận sau thuế ở mức 15.625 tỉ đồng, giảm gần 7% so với năm 2024.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của ACB đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Tổng huy động vốn (bao gồm phát hành giấy tờ có giá) của ngân hàng đạt 718.000 tỷ đồng, tăng 12%. Trong đó, tiền gửi khách hàng đạt 585.180 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước đó.

Trong năm 2025, ACB tiếp tục xu hướng tinh gọn bộ máy, khi số lượng nhân viên bình quân của ngân hàng đã giảm 208 người so với năm liền trước, đạt 13.241 người. Đáng chú ý, mỗi nhân viên ACB bình quân được chi trả tổng cộng 451 triệu đồng thu nhập trong năm vừa qua, tương đương với mức thu nhập gần 38 triệu đồng/người/tháng.

Tiết mục của Chủ tịch ACB biểu diễn từng viral khắp nơi trên MXH.

Chủ tịch ACB cũng được nhận xét là vị lãnh đạo ngân hàng khá đặc biệt. Ông cũng là một trong những lãnh đạo ngân hàng hiếm hoi công khai tài khoản MXH; đồng thời thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống cá nhân, công việc. Chủ tịch ACB tạo ấn tượng mạnh với công chúng với vẻ ngoài bảnh bao, phong độ và visual đậm chất tổng tài.

Đáng chú ý, vào tháng 6/2023, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy "gây bão" MXH khi có màn trình diễn đàn, hát và nhảy mashup Always Remember Us This Way và Cô Đơn Trên Sofa . Hình ảnh Chủ tịch ACB mặc sơ mi trắng, quần âu nhảy dưới mưa vô cùng viral tại thời điểm đó và thậm chí còn tạo trend lan truyền khắp nơi.

Hình ảnh đời thường trẻ trung của Chủ tịch ACB được chia sẻ trên MXH.

