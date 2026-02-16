HLV Hàn Quốc nhận ‘tối hậu thư’ sau thất bại trước U23 Việt Nam

U23 Việt Nam không đặt nặng thành tích ở ASIAD 20.

Thất bại trước U23 Việt Nam đã ảnh hưởng không nhỏ tới tương lai của HLV Lee Min Sung tại đội U23 Hàn Quốc. Ngay sau cú sốc ở giải U23 châu Á, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã rút ngắn thời hạn hợp đồng của chiến lược gia này, thay vì kéo dài đến Olympic Los Angeles 2028 như kế hoạch ban đầu.

Theo phán quyết mới, ông HLV Lee Min Sung chỉ còn dẫn dắt đội tuyển đến hết ASIAD 20 tổ chức tại Nhật Bản. Đây được xem là “tối hậu thư” rõ ràng từ KFA, và cơ quan này cũng đang tích cực tìm người thay thế cho ông Lee.

Trận thua U23 Việt Nam trong cuộc tranh Huy chương Đồng cuối tháng 1 khiến người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc vô cùng tức giận.

Đây là lần đầu tiên U23 Hàn Quốc thất bại trước Việt Nam trong một cuộc đối đầu tranh chấp danh hiệu, khiến niềm tự hào của một nền bóng đá hàng đầu châu Á bị tổn thương nghiêm trọng.

ASIAD 20 tổ chức tại Nhật Bản coi như giải đấu sinh tử với HLV Lee Min Sung. Nếu không thể mang về thành tích như chỉ tiêu đề ra, thất bại trước U23 Việt Nam sẽ được nhớ như điểm khởi đầu cho sự kết thúc của chiến lược gia này trên băng ghế huấn luyện U23 Hàn Quốc.

Giải ASIAD 20 (Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20) sẽ diễn ra tại thành phố Aichi và Nagoya, Nhật Bản. Sự kiện dự kiến được tổ chức từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2026, đánh dấu lần thứ 3 Nhật Bản đăng cai Á vận hội.

Việt Nam và Thái Lan là 2 đại diện của bóng đá Đông Nam Á duy nhất giành suất trực tiếp tham dự ASIAD 20 nhờ thành tích tại vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Dù nội dung bóng đá nam của ASIAD 20 vẫn chưa bốc thăm, nhưng về lý thuyết đội tuyển bóng đá Việt Nam có thể tái ngộ Hàn Quốc ở Á vận hội trên đất Nhật Bản.

Đáng chú ý, thay vì sử dụng đội hình U23 vừa giành huy chương đồng châu lục, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đưa ra quyết định gây bất ngờ khi cử lứa cầu thủ U20 làm nòng cốt tham dự giải đấu tại Nhật Bản.

Đây được xem là bước đi mang tính tầm nhìn, nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ được cọ xát tại sân chơi tầm cỡ châu lục, chuẩn bị lực lượng cho vòng loại U23 châu Á 2028 và SEA Games 34.

