Chân dung tỷ phú tuổi Ngọ giàu nhất thế giới

Warren Buffett (96 tuổi, Mỹ), Chủ tịch tập đoàn Berkshire Hathaway, hiện sở hữu khối tài sản ròng 148,3 tỷ USD, là người giàu thứ 12 thế giới trong xếp hạng của Forbes. Được mệnh danh là “Nhà hiền triết xứ Omaha”, ông đã biến Berkshire thành đế chế đầu tư đa ngành, nắm giữ nhiều thương hiệu lớn như hãng bảo hiểm GEICO, nhà sản xuất pin Duracell và chuỗi đồ ăn nhanh Dairy Queen. Không chỉ nổi tiếng vì tài đầu tư, Buffett còn được nhắc đến như biểu tượng của hoạt động thiện nguyện quy mô lớn. Ông cam kết hiến hơn 99% tài sản cho hoạt động xã hội và đến nay đã quyên góp gần 65 tỷ USD, chủ yếu qua Quỹ Gates và các quỹ gia đình. Năm 2010, ông cùng Bill Gates phát động sáng kiến Giving Pledge, kêu gọi các tỷ phú cam kết dành ít nhất một nửa tài sản cho từ thiện, tạo nên làn sóng trách nhiệm xã hội sâu rộng trong giới siêu giàu toàn cầu. Ảnh: Reuters.
Michael Bloomberg (84 tuổi, Mỹ), nhà đồng sáng lập tập đoàn thông tin tài chính và truyền thông Bloomberg LP - một trong những "đế chế" dữ liệu lớn nhất toàn cầu, hiện sở hữu khối tài sản 109,4 tỷ USD, xếp thứ 17 thế giới. Thành lập năm 1981 với chính khoản vốn hạt giống do mình bỏ ra, Bloomberg hiện nắm giữ khoảng 88% cổ phần công ty, vốn có doanh thu hàng năm gần 15 tỷ USD. Bloomberg cũng là một trong những nhà từ thiện lớn nhất nước Mỹ, riêng năm 2024 ông chi 3,7 tỷ USD, nâng tổng đóng góp cả đời lên hơn 21,1 tỷ USD cho kiểm soát súng đạn, khí hậu, giáo dục và y tế. Trên chính trường, ông từng giữ chức Thị trưởng Thành phố New York suốt 12 năm (2002-2013) và tham gia cuộc đua tổng thống Mỹ năm 2020 trước khi trở lại tập trung vào kinh doanh và hoạt động thiện nguyện toàn cầu. Ảnh: Reuters.
Chung Thiểm Thiểm (72 tuổi, Trung Quốc), Chủ tịch hãng nước đóng chai Nongfu Spring, hiện sở hữu khối tài sản 68,9 tỷ USD, xếp thứ 26 thế giới và từng là tỷ phú người giàu nhất Trung Quốc năm 2025. Ông được xem là một trong những doanh nhân kín tiếng nhưng có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Sinh ra tại Hàng Châu, từ công nhân xây dựng, phóng viên đến nhân viên bán hàng, vị tỷ phú họ Chung đã tích lũy kinh nghiệm trước khi khởi nghiệp với Nongfu Spring. Song song lĩnh vực đồ uống, ông còn kiểm soát Wantai Biological - công ty công nghệ sinh học sản xuất vaccine và bộ xét nghiệm nhanh bệnh truyền nhiễm, bao gồm Covid-19, qua đó mở rộng tầm ảnh hưởng sang ngành y sinh chiến lược. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Robert Pera (48 tuổi, Mỹ), hiện sở hữu khối tài sản 34,4 tỷ USD. Ông là nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành của Ubiquiti Inc. - nhà sản xuất thiết bị mạng không dây có tốc độ tăng trưởng ấn tượng trên thị trường toàn cầu. Năm tài chính 2025, Ubiquiti đạt doanh thu 2,6 tỷ USD, tập trung vào các hệ thống băng thông rộng không dây cho thị trường mới nổi. Chiến lược vận hành tinh gọn, hạn chế marketing truyền thống giúp doanh nghiệp duy trì biên lợi nhuận ấn tượng. Khởi nghiệp từ vị trí kỹ sư tại Apple năm 2003, chỉ sau 10 tháng Pera đã thành lập Ubiquiti và đến năm 2005 rời Apple để tập trung toàn lực cho doanh nghiệp riêng. Ảnh: NBAE.
Hà Hưởng Kiện (84 tuổi, Trung Quốc) cùng gia đình hiện sở hữu khối tài sản 32,9 tỷ USD, xếp thứ 64 thế giới. Ông được biết đến là người đặt nền móng và đưa Midea Group trở thành một trong những tập đoàn sản xuất thiết bị gia dụng lớn nhất toàn cầu. Từ một cơ sở thủ công sản xuất nắp đơn giản tại Quảng Đông, Midea dần mở rộng quy mô, phát triển thành tập đoàn công nghiệp đa ngành. Chiến lược quốc tế hóa của Midea được thể hiện rõ nét qua thương thâu tóm hãng robot Đức KUKA. Năm 2022, Midea hoàn tất mua lại và đưa doanh nghiệp này rời sàn chứng khoán Frankfurt, qua đó củng cố vị thế trong tự động hóa và sản xuất thông minh. Ảnh: Caixin.
Henry Samueli (72 tuổi, Mỹ) là đồng sáng lập, Giám đốc Công nghệ (CTO) và Chủ tịch của hãng sản xuất chip Broadcom Inc. - một trong những tên tuổi hàng đầu trong ngành bán dẫn toàn cầu. Hiện ông sở hữu khối tài sản 31,3 tỷ USD. Từ căn hộ nhỏ tại Redondo Beach (California) năm 1991, ông cùng Henry Nicholas gây dựng Broadcom thành tập đoàn bán dẫn vốn hóa hàng trăm tỷ USD, cung cấp giải pháp cho viễn thông, trung tâm dữ liệu và điện tử tiêu dùng toàn cầu. Ngoài công nghệ, Samueli còn tạo dấu ấn ở thể thao khi mua lại đội khúc côn cầu Anaheim Ducks với giá 70 triệu USD năm 2005. Trong giáo dục, gia đình ông từng trao 200 triệu USD cho University of California, Irvine năm 2017 - khoản hiến tặng lớn nhất lịch sử trường, thúc đẩy nghiên cứu kỹ thuật và đổi mới sáng tạo. Ảnh: Reuters.
Elaine Marshall (84 tuổi, Mỹ) cùng gia đình hiện sở hữu khối tài sản 30,9 tỷ USD, phần lớn đến từ cổ phần tại tập đoàn tư nhân khổng lồ Koch, Inc. (trước đây là Koch Industries) - doanh nghiệp có doanh thu hàng năm khoảng 125 tỷ USD. Elaine Marshall nắm giữ khoảng 16% cổ phần Koch nhờ thừa kế phần vốn này từ chồng là E. Pierce Marshall, con trai của J. Howard Marshall II - đối tác ban đầu của nhà sáng lập Fred Koch. Gia đình Marshall cũng hiện diện trong lĩnh vực học thuật và đầu tư: Preston Marshall từng là Giám đốc Cato Institute, còn người con E. Pierce Marshall Jr. điều hành quỹ Élevage Capital Management, tiếp tục mở rộng ảnh hưởng tài chính của gia đình tại Mỹ. Ảnh: newsobserver.com.
Stefan Quandt (60 tuổi, Đức) sở hữu khối tài sản 27 tỷ USD, phần lớn đến từ cổ phần chiến lược tại hãng xe sang BMW - một trong những biểu tượng công nghiệp của châu Âu. Vị tỷ phú người Đức hiện nắm giữ 23,6% cổ phần BMW, đồng thời là Phó chủ tịch Hội đồng giám sát BMW, đóng vai trò quan trọng trong định hướng chiến lược dài hạn của tập đoàn giữa bối cảnh ngành ôtô chuyển mình sang xe điện và công nghệ số. Ngoài BMW, danh mục đầu tư của ông còn trải rộng nhiều lĩnh vực như Heel (dược phẩm), Entrust (công nghệ dữ liệu) và Logwin (logistics. Ảnh: Forbes.
Vương Truyền Phúc (60 tuổi, Trung Quốc), nhà sáng lập kiêm Chủ tịch, CEO của BYD, hiện sở hữu khối tài sản 21,5 tỷ USD. Ông đã đưa doanh nghiệp này vươn lên trở thành một trong những hãng xe điện (EV) lớn nhất thế giới. Năm 1995, ông đồng sáng lập BYD với định hướng ban đầu là sản xuất pin sạc cho thiết bị điện tử. Nhờ lợi thế chi phí và năng lực R&D, công ty mở rộng sang pin lithium-ion, sau đó tiến vào ngành ôtô điện. Bước ngoặt mang tính biểu tượng diễn ra năm 2008 khi Berkshire Hathaway của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett rót 230 triệu USD để mua 10% cổ phần BYD. Thương vụ này nâng cao uy tín quốc tế của hãng xe Trung Quốc và mang lại lợi nhuận hàng tỷ USD cho Berkshire khi tập đoàn dần thoái vốn trong những năm sau đó. Ảnh: SCMP.
Tác giả: Phương Linh
Nguồn tin: znews.vn