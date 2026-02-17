Chân dung tỷ phú tuổi Ngọ giàu nhất thế giới

Michael Bloomberg (84 tuổi, Mỹ), nhà đồng sáng lập tập đoàn thông tin tài chính và truyền thông Bloomberg LP - một trong những "đế chế" dữ liệu lớn nhất toàn cầu, hiện sở hữu khối tài sản 109,4 tỷ USD , xếp thứ 17 thế giới. Thành lập năm 1981 với chính khoản vốn hạt giống do mình bỏ ra, Bloomberg hiện nắm giữ khoảng 88% cổ phần công ty, vốn có doanh thu hàng năm gần 15 tỷ USD . Bloomberg cũng là một trong những nhà từ thiện lớn nhất nước Mỹ, riêng năm 2024 ông chi 3,7 tỷ USD , nâng tổng đóng góp cả đời lên hơn 21,1 tỷ USD cho kiểm soát súng đạn, khí hậu, giáo dục và y tế. Trên chính trường, ông từng giữ chức Thị trưởng Thành phố New York suốt 12 năm (2002-2013) và tham gia cuộc đua tổng thống Mỹ năm 2020 trước khi trở lại tập trung vào kinh doanh và hoạt động thiện nguyện toàn cầu. Ảnh: Reuters.