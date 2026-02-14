PNJ bị xử phạt và truy thu thuế hơn 5,3 tỷ đồng

Mới đây, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã công bố thông tin về việc nhận được Quyết định của Cục Thuế TP. HCM về việc vi phạm hành chính về thuế.

Theo kết luận từ cơ quan chức năng, doanh nghiệp này đã có những sai sót trong việc kê khai căn cứ tính thuế, dẫn đến tình trạng nộp thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân trong hai năm 2023 và 2024.

Mặc dù các nghiệp vụ kinh tế liên quan đều được ghi nhận đầy đủ trên hệ thống sổ sách kế toán cũng như hóa đơn chứng từ, nhưng những sai lệch trong cách tính toán đã vi phạm các quy định tại Luật Quản lý thuế năm 2019.

Với những sai phạm này, PNJ phải nộp ngân sách Nhà nước tổng số tiền lên tới hơn 5,3 tỷ đồng. Trong đó, khoản phạt hành chính chiếm gần 800,5 triệu đồng và số tiền thuế bị truy thu là hơn 4 tỷ đồng. Đặc biệt, tính đến hết ngày 5/2, số tiền chậm nộp thuế mà doanh nghiệp phải gánh chịu đã vượt mức 539,4 tỷ đồng.

Phía PNJ có trách nhiệm tiếp tục tự tính toán và thanh toán các khoản chậm nộp phát sinh từ sau ngày 5/2 cho đến thời điểm thực tế hoàn tất việc nộp tiền vào ngân sách.

Trước những quyết định từ cơ quan thuế, đại diện PNJ khẳng định doanh nghiệp đã chấp hành nghiêm chỉnh và chủ động khắc phục các thiếu sót để hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên trong năm nay PNJ vướng vào các lùm xùm liên quan đến quy định pháp luật.

Ngay từ đầu năm, doanh nghiệp này đã bị xử phạt hành chính hơn 65,6 triệu đồng do lập hóa đơn bán hàng không đúng thời điểm. Vào tháng 5/2025, Ngân hàng Nhà nước cũng đã chỉ ra nhiều sai phạm của PNJ sau đợt thanh tra các đơn vị kinh doanh vàng. Các vi phạm được ghi nhận bao gồm việc thực hiện sai chế độ báo cáo mua bán vàng miếng, có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh thông qua việc đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, cùng các lỗi về phòng chống rửa tiền và chế độ kế toán.

Trước đó, vào tháng 10/2024, PNJ cũng bị Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng xử phạt 1,34 tỷ đồng do các sai phạm liên quan đến lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Kết quả này xuất phát từ đợt thanh tra liên ngành kéo dài từ giữa năm 2024 đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên toàn quốc. Cụ thể, hệ thống quản trị nội bộ của PNJ bị đánh giá là chưa đủ chặt chẽ khi các quy định về phân loại rủi ro khách hàng, kiểm toán nội bộ và báo cáo giao dịch giá trị lớn chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về phòng chống rửa tiền.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng thừa nhận có một số sai sót về dữ liệu trong quá trình cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước. Dù liên tục gặp phải các án phạt hành chính, PNJ luôn khẳng định tinh thần tự nguyện và nỗ lực trong việc chỉnh sửa các quy trình vận hành để đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Tác giả: Minh Nhật

Nguồn tin: vietnamfinance.vn