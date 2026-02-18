Khởi tố cô gái tạt sơn nhà người yêu cũ 'cho bõ tức'

Phạm Ngọc Mỹ Tiên bị buộc tẩy rửa những vết sơn - Ảnh: Công an TP.HCM

Ngày 16-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Ngọc Mỹ Tiên (28 tuổi, ở phường Thạnh Mỹ Tây) để điều tra về tội "cố ý làm hư hỏng tài sản".

Theo đó, khoảng 6h ngày 13-2, Công an phường Thạnh Mỹ Tây tiếp nhận tin báo từ chủ một căn nhà trong hẻm 2A Xô Viết Nghệ Tĩnh trình báo việc ngôi nhà mình đang ở bị tạt sơn, loang lổ từ trong ra ngoài.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Thạnh Mỹ Tây đã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP truy xét đối tượng gây ra vụ việc.

Tại hiện trường, công an ghi nhận căn nhà bị thiệt hại nặng. Cửa chính bám dính sơn vàng, sân và đường trước nhà có nhiều vệt sơn kéo dài, bám dính. Cửa sau và tường hông cũng bị phủ sơn đỏ đậm đặc, chảy dài xuống nền hẻm.

Công an phường Thạnh Mỹ Tây và Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng xác định và đưa Phạm Ngọc Mỹ Tiên về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Tiên khai nhận do mâu thuẫn tình cảm giữa Tiên và anh T.A.P. (27 tuổi), nên tối 12-2, Tiên nảy sinh ý định tạt sơn nhà anh P. cho bõ tức.

Khoảng 0h35 ngày 13-2, Tiên mang theo 2 thùng sơn đến trước nhà anh P. rồi dùng sơn vàng tạt thẳng vào bộ cửa chính 4 cánh và thềm nhà, khiến sơn văng tung tóe từ sân ra đến tận lòng đường.

Chưa dừng lại, Tiên tiếp tục vòng ra hẻm bên hông nhà, dùng sơn đỏ tạt vào cửa kéo phía sau và bờ tường nhà người yêu cũ.

Tạt xong, Tiên để lại 2 thùng sơn và rời khỏi khu vực, phi tang bộ quần áo, khẩu trang, nón mang lúc tạt sơn để tránh bị công an phát hiện rồi trốn về quê ăn Tết.

Công an phường Thạnh Mỹ Tây đã trưng cầu Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự định giá tài sản bị thiệt hại và kết luận định giá xác định tài sản bị thiệt hại có giá trị hơn 22 triệu đồng.

Tác giả: Đan Thuần

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ