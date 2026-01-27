Thời gian:
6 loại hoa trồng trước cửa nhà đón Tết, cả năm tài lộc

Lựa chọn các loại hoa trồng trước cửa nhà dịp Tết không chỉ giúp không gian thêm rực rỡ mà còn mang ý nghĩa phong thủy tốt lành.

Sắc vàng tươi của mai tượng trưng cho tiền tài, phú quý và sự sung túc. Trồng mai trước cửa nhà được tin rằng sẽ giúp gia đình đón vận may, công việc hanh thông, làm ăn phát đạt. Ảnh: Internet

Mai còn là loài cây có sức sống bền bỉ, càng nở rộ đúng Tết càng mang ý nghĩa khởi đầu thuận lợi cho cả năm. Ảnh: Vattunongnghiep

Với người miền Bắc, hoa đào là linh hồn của ngày Tết. Theo phong thủy, hoa đào có tác dụng trừ tà, xua đuổi những điều không may và mang lại nguồn năng lượng tích cực. Ảnh: Facebook

Trồng hoặc đặt đào trước cửa nhà giúp không gian thêm ấm áp, tươi mới, đồng thời tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển và hạnh phúc viên mãn. Ảnh: Facebook

Mang ý nghĩa cát tường, hoa trà được ưa chuộng trồng trước cửa nhà trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Internet

Lá xanh dày, hoa đỏ mịn nở bền tượng trưng cho sự sung túc và bình an dài lâu. Ảnh: Wiki

Cẩm tú cầu nổi bật với chùm hoa tròn đầy, tượng trưng cho sự đoàn viên, sung túc. Ảnh: Facebook

Trồng cẩm tú cầu trước cửa nhà giúp không gian thêm sinh động, ấm áp và tràn đầy sức sống. Ảnh: Facebook

Hoa trường thọ được đánh giá cao trong phong thủy ngày Tết. Có nhiều nắng, hoa nở rực rỡ, mang ý nghĩa trường an, niềm vui bền bỉ. Ảnh: Internet

Dịp Tết, hoa trường thọ màu đỏ được ưa chuộng hơn vì mang đến cảm giác ấm áp, an khang. Ảnh: Cayxanhhanoi

Hoa lan là biểu tượng của sự tinh tế, giàu sang và thịnh vượng. Ảnh: Vneconomy

Một chậu lan đặt trước cửa nhà không chỉ nâng tầm thẩm mỹ mà còn giúp hút năng lượng tốt, mang lại may mắn cho gia chủ. Ảnh: Love Flowers

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

  Từ khóa: cả năm tài lộc ,trồng trước cửa nhà ,6 loại hoa ,đón tết

