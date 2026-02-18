CAHN bị xử thua 0-3 ở Cup C2 châu Á

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xác định CAHN đã sử dụng hai cầu thủ vi phạm tư cách thi đấu, là Rogerio Alves và Stefan Mauk, trong trận thắng 4-0 trên sân Hàng Đẫy hôm 11/2. Cả hai đã nhận ba thẻ vàng ở vòng bảng, đáng lẽ bị treo giò ở lượt đi vòng 1/8, nhưng CAHN vẫn đưa vào danh sách đăng ký thi đấu. Cả ai ngoại binh thậm chí cùng đá chính, trong đó Alves ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0.

Theo điều 59.1.1 trong điều lệ giải AFC Champions League Two, bất kỳ cầu thủ nào nhận thẻ vàng ở ba trận khác nhau sẽ tự động bị treo giò ở trận kế tiếp của giải.

Tiền đạo Công an Hà Nội Rogerio Alves (giữa) thi đấu trong trận gặp Tampines Rovers ở lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy ngày 11/2/2026. Ảnh: Hoàng Huynh

Đến trưa nay, trong công bố kỷ luật, AFC quyết định xử thua CAHN 0-3 và các chỉ số trong trận đấu sẽ bị xóa. Đại diện của Việt Nam còn phải nộp phạt 2.000 USD, tức khoảng 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, họ bị cắt giảm một nửa khoản hỗ trợ 80.000 USD, được hưởng theo Điều lệ AFC Champions League (ACL) Two 2025-2026.

Theo nguồn tin của VnExpress, trước trận đấu, CAHN đã gửi danh sách đăng ký thi đấu lên AFC và được chấp thuận. CLB nhầm tưởng rằng Liên đoàn xác nhận Alves và Mauk có thể thi đấu. Tuy nhiên, trong điều lệ, AFC không có nghĩa vụ kiểm tra tư cách thi đấu của cầu thủ mà trách nhiệm hoàn toàn thuộc về CLB.

Ở ACL Two mùa trước, một CLB khác của Singapore là Lion City Sailors cũng được hưởng lợi từ sai lầm tương tự. Khi đó, họ thua đại diện Nhật Bản Sanfrecce Hiroshima 1-6 ở lượt đi tứ kết. Tuy nhiên, Hiroshima sau đó bị xác định đã sử dụng Valere Germain vi phạm tư cách thi đấu, do còn án treo giò từ thời thi đấu cho CLB cũ Macarthur FC của Australia. AFC cũng xử Hiroshima từ thắng sang thua 0-3. Sau đó, Lion City chỉ thua 0-1 ở lượt về, trở thành CLB Singapore đầu tiên vào bán kết rồi chung kết cấp CLB châu Á, trước khi thua Sharjah (UAE) 1-2.

Sai lầm ở lượt đi khiến CAHN từ chỗ đặt một chân vào tứ kết sẽ phải nỗ lực ở lượt về trên sân khách. Do giải không áp dụng luật bàn thắng sân khách, CAHN phải thắng cách biệt bốn bàn để đi tiếp. Nếu cách biệt là ba bàn, hai đội sẽ bước vào hiệp phụ. Trường hợp vẫn hòa sẽ đá luân lưu.

Do CLB bị xử phạt, trường hợp Rogerio Alves và Stefan Mauk được AFC tính là đã thụ án treo giò. Họ sẽ được thi đấu ở trận lượt về vào ngày mai 18/2.

CAHN được kỳ vọng có thể vượt qua gian khó khi thể hiện màn trình diễn áp đảo tại lượt đi. Bên cạnh đó, Tampines Rovers vừa trải qua bất ổn khi sa thải HLV Noh Rahman hôm 14/2.

Tác giả: Hiếu Lương

Nguồn tin: vnexpress.net