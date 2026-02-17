Cảnh sát giao thông Nghệ An kiểm tra nồng độ cồn từ sáng mùng 1 Tết

Đây là một trong những nội dung trọng tâm của kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Tết năm nay. Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, căn cứ lịch nghỉ Tết của người lao động từ ngày 14/2 đến hết 22/2, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ ứng trực 100%, triển khai cao điểm bảo đảm an toàn giao thông kéo dài thêm 2 ngày trước và sau kỳ nghỉ. (Trong ảnh là chốt kiểm tra nồng độ cồn tại địa bàn phường Vinh Phú (Nghệ An).