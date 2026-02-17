Cảnh sát giao thông Nghệ An kiểm tra nồng độ cồn từ sáng mùng 1 Tết

Cùng với lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc, từ 10h sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh Nghệ An đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ…”.
Đây là một trong những nội dung trọng tâm của kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Tết năm nay. Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, căn cứ lịch nghỉ Tết của người lao động từ ngày 14/2 đến hết 22/2, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ ứng trực 100%, triển khai cao điểm bảo đảm an toàn giao thông kéo dài thêm 2 ngày trước và sau kỳ nghỉ. (Trong ảnh là chốt kiểm tra nồng độ cồn tại địa bàn phường Vinh Phú (Nghệ An).
Lực lượng chức năng sẽ tổ chức tuần tra kiểm soát khắp địa bàn tỉnh Nghệ An, tập trung tại các tuyến đường trọng điểm. Các đội, trạm cảnh sát giao thông phối hợp với công an phường, xã tổ chức tuần tra theo kế hoạch, tập trung tại khu vực nhà hàng, quán ăn, khu vui chơi, giải trí; các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã và những điểm thường xảy ra tai nạn giao thông.
Ghi nhận tại một số chốt kiểm tra, tất cả tài xế ô tô và người điều khiển xe máy đều chấp hành theo hiệu lệnh, hợp tác với lực lượng cảnh sát giao thông. Ít trường hợp vi phạm nồng độ còn bị phát hiện.
Bên cạnh kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng chức năng tập trung xử lý các vi phạm như: sử dụng ma túy khi lái xe, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, chuyển hướng không có tín hiệu…
Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn sẽ bị phạt tiền và áp dụng hình thức bổ sung như trừ điểm hoặc tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX).
Cảnh sát giao thông giơ kết quả cho tài xế xem sau khi đo. “Tôi ủng hộ tuyệt đối việc kiểm kiểm tra nồng độ cồn. Đã sử dụng rượu, bia thì tuyệt đối không lái xe, tránh những tai nạn đáng tiếc cho bản thân và liên luỵ tới người khác…”, anh Phạm Văn Hoàn, một tài xế trú phường Thành Vinh (Nghệ An) chia sẻ.
Kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy. Phòng Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An cho biết, chưa có thống kê cụ thể số lượng vi phạm nồng độ cồn trong hôm nay.
Cùng với lực lượng cảnh sát giao thông, những ngày cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng Cảnh sát 113 (Công an Nghệ An) tuần tra xuyên đêm, kịp thời có mặt để giải quyết khi có vụ việc xảy ra, hoặc khi nhận tin báo của người dân. (Công an Nghệ An).
Phòng Cảnh sát cơ động tập trung lực lượng ứng trực 24/24h tại đơn vị, sẵn sàng xuất quân để xử lý, giải quyết vụ việc phát sinh. Bên cạnh đó, đơn vị chủ động triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát trên từng tuyến đường, từng khu phố để bảo đảm an ninh, trật tự. (Công an Nghệ An)
Tác giả: Bá Thăng-CTV Hải Chi
Nguồn tin: Báo VOV