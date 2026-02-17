Xe đầu kéo bất ngờ cháy rụi sáng mùng 1 Tết, thiệt hại khoảng 500 triệu đồng

Sáng 17-2, lực lượng chức năng cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xe đầu kéo xảy ra trên tuyến đường bê tông thuộc tổ dân phố Bắc Nhạn Tháp, phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Chiếc xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy vào rạng sáng mùng 1 Tết

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ cùng ngày, người dân phát hiện một xe đầu kéo đang đậu bên đường thì bất ngờ bốc cháy dữ dội tại phần đầu xe. Người dân nhanh chóng báo tin cho tài xế và cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy, khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang khu vực xung quanh.

Đến khoảng 3 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng khiến phần đầu xe đầu kéo bị thiêu rụi.

Theo chủ phương tiện, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 500 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế N.M.L. (SN 1999, trú tại phường An Nhơn) cho biết sau khi vận chuyển hàng hóa xong vào ngày 13-2, anh đưa xe về đậu tại vị trí trên. Khoảng 0 giờ ngày 17-2, tài xế ra thắp nhang cúng xe rồi trở về nhà nghỉ; đến khoảng 2 giờ thì được người dân thông báo xe đang cháy.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: Báo Người lao động