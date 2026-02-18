Hỏa hoạn chung cư tại Tây Ban Nha làm 5 người tử vong

Theo thông báo của lực lượng chức năng, đám cháy bùng phát tối 16/2 tại một phòng chứa đồ trong tòa nhà 5 tầng ở thị trấn Manlleu, cách Barcelona khoảng 80 km về phía Bắc. Truyền thông Tây Ban Nha cho biết nạn nhân là những người trẻ tuổi có mặt tại tầng trên cùng của tòa nhà.

Cơ quan cứu hỏa cho biết do những nguyên nhân chưa xác định, những người bên trong đã không thể thoát ra khỏi phòng chứa đồ. Dù lực lượng cứu hỏa và xe cứu thương đã nhanh chóng tới hiện trường, họ vẫn không thể cứu sống các nạn nhân.

Hiện cảnh sát đã mở cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Tác giả: Hoàng Châu

Nguồn tin: baotintuc.vn