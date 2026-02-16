Các phương án tuyển sinh của Trường Đại học Ngoại thương năm 2026

Trường Đại học Ngoại thương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trường Đại học Ngoại thương vừa chính thức công bố phương án tuyển sinh đại học năm 2026 hệ chính quy.

Theo đó, năm nay, trường có 4 phương thức tuyển sinh. Các phương thức xét tuyển gồm tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét học bạ; xét theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông; xét tuyển theo chứng chỉ đánh giá năng lực, đánh giá tư duy trong nước và đánh giá năng lực quốc tế.

Với phương thức xét tuyển thẳng, thí sinh xét tuyển thẳng không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được đăng ký vào các chương trình tiêu chuẩn, tích hợp, định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế và được dự tuyển thêm vào chương trình tiên tiến, chất lượng cao nếu xét tuyển thẳng kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Thí sinh đạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc, mỹ thuật được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận được xét tuyển thẳng vào Chương trình định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế, Kinh doanh sáng tạo và Công nghiệp văn hoá. Trường lưu ý thí sinh cần có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển của trường (bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng) đạt từ 24,0 điểm trở lên (ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng của trường có thể điều chỉnh trên cơ sở phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông thực tế năm 2026).

Phương thức xét tuyển theo học bạ chỉ áp dụng với thí sinh là học sinh hệ chuyên các môn Toán, Toán-Tin, Tin học, Vật lý, Hoá học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật của trường trung học phổ thông trọng điểm quốc gia/trung học phổ thông chuyên và các học sinh hệ không chuyên đạt giải (nhất, nhì, ba) trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố lớp 11 hoặc lớp 12 (bao gồm các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật).

Thí sinh xét tuyển học bạ được đăng ký vào các chương trình tiêu chuẩn, tích hợp và định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế. Thí sinh xét tuyển kết hợp giữa học bạ và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được đăng ký thêm các chương trình tiên tiến, chất lượng cao.

Để được xét tuyển bằng học bạ, thí sinh phải có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển của trường (bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng) đạt từ 24 điểm trở lên (ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng của trường có thể điều chỉnh trên cơ sở phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông thực tế năm 2026); kết quả học tập 6 học kỳ bậc trung học phổ thông đạt mức tốt. Bên cạnh đó, trường còn có các quy định riêng cho từng đối tượng xét tuyển.

Với phương thức xét tuyển có sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, thí sinh được đăng ký vào các chương trình tiêu chuẩn, tích hợp và định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế nếu chỉ sử dụng điểm thi tốt nghiệp và được đăng ký thêm chương trình tiên tiến, chất lượng cao nếu xét tuyển kết hợp giữa kết quả thi tốt nghiệp và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Thí sinh tham gia xét tuyển cần có kết quả học tập bậc trung học phổ thông đạt mức khá trở lên, có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp theo tổ hợp xét tuyển của trường hoặc tổng điểm 2 môn thi tốt nghiệp (Toán + Vật lý, Toán + Hóa học, Toán + Ngữ văn) kết hợp với điểm chứng chỉ ngoại ngữ quy đổi đạt từ 24 điểm điểm trở lên (bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng). Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào có thể điều chỉnh theo phổ điểm thi tốt nghiệp năm 2026.

Với phương thức xét tuyển sử dụng chứng chỉ đánh giá năng lực, đánh giá tư duy trong nước và đánh giá năng lực quốc tế, thí sinh được đăng ký vào các chương trình tiêu chuẩn, tích hợp và định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế nếu xét tuyển sử dụng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA) và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hoặc kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức trong năm 2026. Thí sinh được đăng ký thêm chương trình tiên tiến, chất lượng cao nếu xét tuyển sử dụng chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế (SAT/ACT/A-Level) kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Từ năm 2026, Trường Đại học Ngoại thương mở mới 10 ngành đào tạo, phát triển 3 ngành đào tạo từ các chương trình hiện có và mở thêm 1 chương trình đào tạo mới thuộc ngành đã có. Năm nay, trường dự kiến tuyển 4.550 chỉ tiêu, tăng 390 chỉ tiêu so với năm 2025./.

Tác giả: Hà An

Nguồn tin: vietnamplus.vn