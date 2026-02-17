Thông điệp của Chủ tịch tỉnh Nghệ An trong thời khắc giao thừa chào đón năm mới Bính Ngọ 2026

Trong thời khắc giao thừa, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải nhấn mạnh: “Năm mới Bính Ngọ đang đến với mọi nhà, mọi người trong niềm hân hoan, mở ra bao điều tốt đẹp. Trong thời khắc thiêng liêng chào đón năm mới, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và nhân danh cá nhân, tôi thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ tỉnh nhà, bà con Nghệ An đang ở xa quê lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Tôi cũng trân trọng chúc bà con các tỉnh, thành phố và bạn bè quốc tế đang sống, làm việc trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh một năm mới bình an, hạnh phúc và thành đạt”.

Trong thời khắc giao thừa chào đón năm mới Bính Ngọ, Chủ tịch tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải gửi thông điệp: “Năm 2026, Nghệ An cùng cả nước bước vào Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng”.

“Năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026 - 2030), đây cũng là thời điểm tỉnh Nghệ An cùng cả nước bước vào Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng. Nắm bắt thời cơ và vận hội mới, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với truyền thống văn hóa và cách mạng tốt đẹp của quê hương, bằng ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, đồng bào và chiến sĩ tỉnh nhà sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng, đem hết tinh thần, trí tuệ và tài năng để hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, quyết tâm xây dựng quê hương Bác Hồ kính yêu ngày càng giàu đẹp, văn minh, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước” - Thông điệp của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải trong thời khắc giao thừa chào đón năm mới Bính Ngọ 2026.

Nghệ An tổ chức Chương trình “Sắc Xuân vùng cao” mang Tết ấm đến với người dân vùng biên giới

Nhìn lại năm 2025, ông Võ Trọng Hải – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định: Năm 2025, Nghệ An đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, thiên tai đã gây thiệt hại rất nặng nề, tác động sâu rộng đến đời sống của nhân dân. Cùng với đó, cả hệ thống chính trị đã quyết liệt triển khai nhiều nhiệm vụ đột phá, rất quan trọng, nhất là tổ chức Đại hội Đảng các cấp; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tuy nhiên, Nghệ An đã tận dụng cơ hội, vượt qua gian nan, Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết một lòng, bền bỉ phấn đấu và giành được nhiều kết quả toàn diện, nổi bật.

Ông Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An tặng quà Tết cho các em học sinh vùng cao

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,44%; Thu ngân sách trên 29,2 nghìn tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng thông thoáng. Nhiều công trình, dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ; từng bước kiến tạo động lực tăng trưởng, hành lang phát triển mới, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, vì quê hương giàu mạnh.

Ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng quà Tết cho người dân vùng biên

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đi sâu vào chất lượng phát triển; các chính sách an sinh xã hội được chăm lo chu toàn; bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hướng mạnh vào phục vụ nhân dân. Quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, để mỗi mái nhà yên ấm, mỗi làng quê bình yên.

Màn bắn pháo hoa lung linh sắc màu chào đón năm mới Bính Ngọ 2026 tại Quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An)

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng ghi nhận và cảm ơn sâu sắc những đóng góp quý báu của đồng bào, chiến sĩ, cộng đồng doanh nghiệp đối với những thành quả phát triển vượt bậc của quê hương trong suốt năm qua. Chào Xuân Bính Ngọ 2026, một lần nữa, tôi kính chúc mọi người, mọi nhà một năm mới mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng!

Tác giả: Văn Cương

Nguồn tin: doanhnghiephoinhap.vn