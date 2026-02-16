Cảnh giác yến sào, thịt trâu gác bếp giá rẻ chợ mạng dịp Tết

Thịt trâu gác bếp giá “rẻ giật mình” được rao bán sôi động trên các hội nhóm mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên đi kèm với mức giá hấp dẫn ấy là dấu hỏi lớn về chất lượng, khi nhiều sản phẩm không tem mác, tiềm ẩn nguy cơ hàng giả, kém chất lượng, gây rủi ro cho người tiêu dùng.

Yến, thịt trâu gác bếp lên chợ mạng, giá rẻ lạ thường

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online cho thấy từ sau Tết dương lịch, hàng loạt tài khoản cá nhân và fanpage liên tục đăng tải thông tin chào bán yến sào trên các nền tảng mạng xã hội.

Những lời quảng cáo hấp dẫn như "giá không qua trung gian", "món quà sức khỏe giúp tăng đề kháng", "giúp da sáng, chậm lão hóa"… xuất hiện dày đặc.

Yến sào chưng sẵn từ các thương hiệu uy tín như Yến sào Khánh Hòa, NutriNest, Yến Việt… thường có giá hơn 40.000 đồng/hũ nhỏ tùy loại.

Trái lại, trên "chợ mạng", nhiều sản phẩm được rao bán chỉ từ 20.000 đồng/hũ, kèm các chương trình "mua 10 tặng 2" hoặc "giảm giá sâu theo combo".

Cá biệt, có nơi quảng cáo cung cấp sỉ lẻ yến hũ "không qua trung gian", giá sỉ từ 10.000 - 19.000 đồng/hũ nếu mua từ vài chục hũ trở lên.

Không chỉ yến sào, các loại đặc sản làm quà, ăn chơi Tết như thịt trâu gác bếp cũng rơi vào tình trạng loạn giá giữa các kênh bán hàng.

Đây là món đặc sản Tây Bắc có giá trị cao, không chỉ bởi hương vị đặc trưng mà còn do quy trình chế biến công phu và chi phí nguyên liệu lớn.

Khảo sát tại một số thương hiệu lớn như Hoa Ban Food, Sapa TV, Viet's Farm (A Páo), Ẩm thực Tây Bắc…, giá thịt trâu gác bếp dao động khoảng 900.000 - 1,2 triệu đồng/kg.

Trong khi đó, trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, không khó để tìm thấy các shop rao bán "thịt trâu gác bếp" chỉ từ 500.000 đồng/kg.

Theo tìm hiểu, để sản xuất 1kg thịt trâu gác bếp thành phẩm cần khoảng 3kg thịt trâu tươi. Với giá thịt trâu loại ngon hiện nay hơn 200.000 đồng/kg, riêng tiền nguyên liệu đã ở mức hơn 600.000 đồng.

Chưa tính chi phí gia vị, nhân công, vận chuyển, đóng gói…, những sản phẩm bán quá rẻ liệu có thể là thịt trâu gác bếp đúng chuẩn?

Tiền nào của nấy, người bán khuyên đừng ham rẻ

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, bà Hải Yến, quản lý một cửa hàng đặc sản Tây Bắc trên đường Trần Quốc Hoàn (TP.HCM), cho biết thịt trâu gác bếp và chẩm chéo là hai mặt hàng bán chạy nhất dịp Tết, không chỉ ở khách lẻ mà cả khách mua sỉ để làm quà biếu.

Theo bà Yến, giá thịt trâu gác bếp khô tại cửa hàng dao động khoảng 1 triệu đồng/kg. Thịt trâu thật thường có màu sẫm, thớ thịt rõ, dai và chắc. Khi xé, thịt thành sợi dài, có mùi khói đặc trưng của các loại gia vị núi rừng như mắc khén, hạt dổi, kèm vị ngọt tự nhiên.

Ngược lại, sản phẩm kém chất lượng thường có màu đỏ gắt do sử dụng phẩm màu, mùi hắc hoặc mùi lạ từ hóa chất. Vị nhạt, thậm chí chua hoặc đắng cũng là dấu hiệu nhận biết. Thớ thịt ngắn, bở, dễ vụn khi xé cũng cần lưu ý.

Từ thực tế kinh doanh, bà Yến khuyến nghị người tiêu dùng nên ưu tiên mua hàng tại website chính thức hoặc gian hàng chính hãng của các thương hiệu uy tín, lựa chọn sản phẩm có chứng nhận OCOP. Trường hợp mua trực tuyến, cần đọc kỹ phản hồi của người mua trước để hạn chế rủi ro.

Trên nhiều hội nhóm mua bán, không ít người bán cũng đưa ra cảnh báo tương tự. Một số nơi sử dụng thịt lợn nái để làm giả do da dày, thịt dai, tạo cảm giác tương đồng với thịt trâu. Vì vậy người tiêu dùng cần đặc biệt cẩn trọng trước các sản phẩm có giá quá rẻ.

Ở nhóm sản phẩm yến sào, theo một bác sĩ tại Trường đại học Y Dược TP.HCM, tổ yến thật có đặc trưng là nhiều lớp sợi chồng chéo, đan xen như xơ mướp. Ngược lại, yến giả thường được làm từ hỗn hợp tinh bột và đường nên sợi trông mềm, mịn, thiếu tự nhiên.

Người tiêu dùng có thể nhận biết bằng cách nếm thử: yến thật có vị nhạt, cảm giác giống lòng trắng trứng, trong khi yến giả thường có vị ngọt do pha đường.

Khi soi dưới ánh sáng, sợi yến thật có màu trắng đục, ánh sáng có thể xuyên qua. Ngoài ra tổ yến thật khi ngâm nước có thể nở gấp khoảng 6 lần và không bị tan sau khi chưng, trong khi yến giả nở ít và dễ bị nhão.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Viết Hồng, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng TP.HCM, nhận định mua sắm online đang trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều người dịp Tết, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo ông Hồng, hiện nay nhiều doanh nghiệp đã áp dụng tem chống hàng giả, tem truy xuất nguồn gốc, cho phép người tiêu dùng kiểm tra thông tin bằng cách quét mã hoặc nhắn tin xác thực. "Trong trường hợp kiểm tra mà vẫn cảm thấy không yên tâm, người tiêu dùng tuyệt đối không nên mua các sản phẩm", ông Hồng cảnh báo.

Tác giả: Nhật Xuân

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ