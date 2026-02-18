Thực phẩm nên hạn chế dịp Tết

Thực phẩm có thể giúp giữ gìn sức khỏe và để khởi đầu năm mới an lành. Ảnh minh hoạ: PV

Ăn Tết vui nhưng không quên giữ gìn sức khỏe qua thực phẩm

Trong những ngày Tết, chúng ta tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu chất béo, chất đạm, vì vậy chế độ ăn uống dễ bị xáo trộn, làm tăng nguy cơ rối loạn đường huyết và phát sinh biến chứng, đặc biệt đối với những người có bệnh nền, các bệnh lý đang phải điều trị. Vì vậy, cần phải lưu ý không nên "nạp" nhiều thực phẩm không tốt trong dịp lễ, Tết.

Việc nhận diện các nhóm thực phẩm cần hạn chế chính là giải pháp quan trọng giúp người bệnh đón Tết an toàn.

Theo bệnh viện Nội tiết Trung ương, đối với người bệnh đái tháo đường, cần chú ý các món quen thuộc như bánh chưng, bánh tét, xôi, chè, mứt… chứa nhiều tinh bột và đường.

Đặc biệt, gạo nếp và tinh bột tinh chế có chỉ số đường huyết cao, khiến đường huyết tăng nhanh sau ăn. Người bệnh không cần kiêng tuyệt đối nhưng nên sử dụng với khẩu phần nhỏ, ăn kèm rau xanh và đạm nạc để làm chậm hấp thu glucose.

Bên cạnh đó, các loại mứt, kẹo, bánh ngọt, nước ngọt có gas, trà sữa hay nước trái cây đóng chai chứa lượng đường đơn cao, ít giá trị dinh dưỡng nhưng dễ làm đường huyết tăng vọt. Sử dụng thường xuyên còn làm tăng cân, tăng đề kháng insulin và rối loạn mỡ máu. Người bệnh nên hạn chế tối đa, ưu tiên trái cây tươi ít ngọt và dùng với lượng vừa phải.

Nem rán, giò xào, thịt kho, da gà, nội tạng động vật… là những món phổ biến trong mâm cỗ Tết nhưng giàu chất béo bão hòa và cholesterol. Tiêu thụ quá mức có thể làm nặng thêm tình trạng kháng insulin, rối loạn lipid máu và gia tăng nguy cơ tim mạch – biến chứng thường gặp ở người đái tháo đường.

Dưa hành, cà muối, thịt muối, đồ khô và thực phẩm chế biến sẵn thường chứa hàm lượng muối cao. Trong khi đó, người đái tháo đường có nguy cơ cao mắc tăng huyết áp và bệnh thận. Ăn mặn kéo dài trong nhiều ngày có thể làm tăng gánh nặng cho tim mạch và thận, ảnh hưởng đến kiểm soát bệnh.

Không cần kiêng cữ thái quá, nhưng cũng nên tránh xa những thực phẩm dầu mỡ

Đối với những người không mắc bệnh gì, cũng cần lưu ý hạn chế một số đồ ăn không tốt cho tiêu hoá, đặc biệt là các món chiên rán nhiều dầu mỡ như chả giò, nem rán, gà rán, các loại bánh chiên. Những món ăn này hấp dẫn nhưng chứa nhiều chất béo bão hòa, dễ gây tăng cholesterol và tạo cảm giác nặng bụng. Khi ăn quá nhiều, hệ tiêu hóa phải làm việc quá tải, dẫn đến mệt mỏi, khó chịu.

Tiếp đến là các loại thịt nhiều mỡ như thịt kho tàu, giò chả, xúc xích, lạp xưởng. Đây là những món quen thuộc trên mâm cỗ Tết, nhưng nếu sử dụng thường xuyên và với số lượng lớn sẽ làm tăng lượng chất béo và muối trong cơ thể. Người cao tuổi, người có bệnh nền như tim mạch, huyết áp cao càng cần thận trọng.

Bánh kẹo, mứt Tết và nước ngọt có ga cũng là nhóm thực phẩm nên hạn chế. Lượng đường cao trong các sản phẩm này có thể làm tăng đường huyết, gây tăng cân nhanh chóng và ảnh hưởng đến răng miệng. Trẻ em đặc biệt dễ bị cuốn hút bởi các loại bánh kẹo nhiều màu sắc, vì thế cha mẹ cần nhắc nhở và hướng dẫn các em ăn uống điều độ.

Ngoài ra, việc sử dụng rượu bia quá mức trong những buổi tiệc đầu xuân cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe như tổn thương gan, tăng huyết áp và tai nạn giao thông. Uống có chừng mực, hoặc thay thế bằng nước ép trái cây, trà thảo mộc sẽ tốt hơn cho cơ thể.

Theo khuyến cáo của bác sỹ Bệnh viện Nội tiết Trung ương, người bình thường cũng nên duy trì nguyên tắc ăn uống điều độ, chọn các loại thực phẩm an toàn, còn đặc biệt đối với người mắc tiểu đường thì càng cần chế độ ăn uống khoa học, lựa chọn thực phẩm thông minh, chia nhỏ bữa, không bỏ bữa và không “ăn bù” sau các bữa tiệc.

Người bệnh cần ưu tiên rau xanh, đạm nạc (cá, thịt nạc, đậu phụ), hạn chế đồ ngọt và chất béo. Đồng thời, cần theo dõi đường huyết thường xuyên hơn trong dịp Tết để kịp thời điều chỉnh chế độ ăn và thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn