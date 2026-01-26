Mua nhà trong năm 2026 cần chú ý gì về phong thủy?

Năm 2026 Bính Ngọ thuộc hành Hỏa được nhiều gia đình chọn mua nhà, xây nhà hoặc sửa chữa tổ ấm để đón vận mới. Tuy nhiên, phong thủy luôn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự hanh thông, bình an và tài lộc cho gia chủ. Vậy mua nhà, sửa nhà trong năm 2026 cần lưu ý gì để tránh phạm đại kỵ và đón được khí tốt?

Sửa nhà, mua nhà năm 2026 Bính Ngọ cần lưu ý các yếu tố phong thủy để đón vận hanh thông (Ảnh minh họa/ Nguồn:TVND)

Năm 2026 Bính Ngọ có ý nghĩa như thế nào đối với việc mua và sửa nhà?

Năm 2026 mang thiên can Bính thuộc Hỏa, địa chi Ngọ cũng thuộc Hỏa, tạo nên năm Hỏa vượng. Khi thực hiện các hoạt động liên quan đến nhà cửa vốn gắn liền với hành Thổ sự tương sinh Hỏa sinh Thổ có thể mang lại nhiều điều thuận lợi. Tuy nhiên, sự vượng Hỏa cũng khiến một số yếu tố dễ mất cân bằng nếu gia chủ không cân nhắc kỹ.

Đối với việc mua nhà, năm 2026 được xem là năm có nhiều chuyển biến tích cực, phù hợp với những ai muốn tìm nơi ở mới, đổi chỗ ở hoặc đầu tư bất động sản. Tuy nhiên, yếu tố hợp tuổi vẫn cần được xem xét để tránh xung - khắc bất lợi. Việc sửa chữa nhà trong năm này cũng khá thuận, đặc biệt với những hạng mục liên quan đến cải tạo ánh sáng, bếp hoặc các khu vực thuộc Hỏa - Thổ.

Vì vậy, phong thủy không chỉ dựa vào tuổi mà còn liên quan đến hướng nhà, mệnh trạch, cấu trúc tổng thể và sự hài hòa của ngũ hành. Cho nên, gia chủ cần chú ý đến nhiều yếu tố hơn là chỉ dựa vào thời điểm.

Xem tuổi làm nhà năm 2026 tránh phạm Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc

Mua nhà hoặc sửa nhà trong năm 2026, gia chủ nên ưu tiên xem ba hạn quan trọng: Tam Tai, Kim Lâu và Hoang Ốc. Nếu phạm nặng, việc thực hiện có thể bị trì trệ hoặc gặp trục trặc không đáng có.

Trong quan niệm dân gian, Tam Tai là hạn ba năm liên tiếp dựa theo tuổi tam hợp. Năm Ngọ 2026 là năm Tam Tai của tuổi Dần, Ngọ, Tuất. Những người thuộc nhóm này nên cân nhắc kỹ khi khởi công sửa chữa lớn hoặc mua nhà mới. Nếu bắt buộc thực hiện, nên chọn người hợp tuổi đứng ra động thổ hoặc tiến hành thủ tục mượn tuổi.

Kim Lâu là hạn liên quan đến tuổi mụ của gia chủ. Năm 2026, những ai tuổi mụ rơi vào các số lẻ như 1 - 3 - 6 - 8 của tuổi Kim Lâu cần tránh khởi công. Trong khi đó, Hoang Ốc liên quan đến cung nhà của tuổi, trong đó các cung xấu như Tam Địa Sát, Ngũ Thọ Tử, Lục Hoang Ốc nên tránh để giữ sự bình an.

Tuy nhiên, mua nhà không bị xem là đại kỵ như việc động thổ hay xây mới. Nếu mua nhà trong năm 2026 mà tuổi phạm, gia chủ vẫn có thể chọn ngày đẹp để nhập trạch, tránh làm sửa chữa lớn ngay lập tức.

Chọn hướng nhà phù hợp trong năm Hỏa vượng 2026

Năm 2026 với yếu tố Hỏa mạnh, những hướng liên quan đến hành Hỏa như Nam cần được cân nhắc kỹ. Nhà hướng Nam thường nhận nhiều dương khí, phù hợp với gia chủ cần kích hoạt năng lượng và sức sống, nhưng không nên quá mở để tránh Hỏa khí quá vượng gây mất cân bằng.

Ảnh minh họa (Nguồn: TVPL)

Những hướng được đánh giá tốt trong năm 2026 là Đông Nam và Tây Nam thuộc hành Mộc và Thổ, tương sinh với Hỏa nên mang lại nhiều vận khí tích cực. Hướng Đông, vốn thuộc Mộc, cũng là hướng khá tốt để mua hoặc sửa nhà trong năm này.

Trong khi đó, hướng Bắc thuộc Thủy xung khắc Hỏa, dễ tạo ra cảm giác bất an hoặc khó hòa hợp nếu không có giải pháp cân bằng. Nếu mua hoặc sửa nhà hướng Bắc trong năm 2026, gia chủ nên ưu tiên bố trí nội thất theo hành Thổ để trung hòa Hỏa -` Thủy.

Lưu ý phong thủy khi sửa nhà trong năm 2026

Khi sửa chữa nhà trong năm 2026, gia chủ cần quan sát các khu vực đại kỵ nhất như bếp, nhà vệ sinh, cửa chính và phòng ngủ. Những khu vực này có ảnh hưởng trực tiếp đến khí vận của ngôi nhà và sức khỏe gia đình.

Việc sửa bếp thuộc hành Hỏa trong năm Hỏa vượng phải được thực hiện cẩn thận. Không nên mở rộng bếp quá lớn, tránh đặt bếp trực diện cửa chính hay dựa vào tường phòng ngủ. Nếu di chuyển bếp, nên xem ngày tốt và áp dụng yếu tố Mộc để cân bằng.

Sửa cửa chính cũng cần cân nhắc hướng mở cửa. Hướng cửa phù hợp trong năm 2026 là Đông, Đông Nam và Tây Nam. Gia chủ nên tránh mở rộng cửa về phía Bắc nếu không có vật phẩm hoặc thiết kế trung hòa.

Với phòng ngủ, việc sửa chữa nên hạn chế di chuyển giường hoặc thay đổi vị trí lớn nếu tuổi gia chủ phạm hạn. Nếu bắt buộc, nên dùng các vật phẩm Thổ hoặc Mộc để ổn định năng lượng.

Khi mua nhà trong năm 2026 chú ý phong thủy tổng thể, tránh chọn theo cảm tính

Mua nhà là quyết định lớn, nên gia chủ không nên chỉ nhìn ở hướng hay tuổi mà bỏ qua phong thủy tổng thể của ngôi nhà. Một căn nhà đẹp phong thủy phải hài hòa về cấu trúc, dòng khí và cách bố trí không gian. Trong năm 2026, khi chọn nhà mới, gia chủ nên lưu ý những yếu tố:

- Ngôi nhà cần có Minh đường sáng sủa tức khoảng không gian trước nhà thoáng đãng, đủ ánh sáng, tạo điều kiện đón khí lành.

- Lối đi vào nhà không nên quá hẹp hoặc bị che khuất. Trong năm Hỏa vượng, những nhà thiếu ánh sáng càng dễ trở nên tù đọng.

- Khung nhà nên cân đối, tránh nhiều góc nhọn hoặc đường cắt xấu vì khi Hỏa mạnh, sự xung đột âm dương dễ bị khuếch đại. Nhà nên có sự cân bằng giữa các phòng chức năng, đặc biệt là bếp và phòng khách. Hai khu vực này cần bố trí hợp lý để ổn định vận khí.

Ngoài ra, khi mua căn hộ chung cư năm 2026, gia chủ nên chú ý tầng và số nhà hợp mệnh. Những người mệnh Thủy và Kim cần chọn tầng hoặc hướng ban công có yếu tố Mộc hoặc Thổ để giảm xung Hỏa trong năm.

Ngày đẹp để sửa nhà, nhập trạch trong năm 2026

Trong năm 2026, những tháng tốt để sửa chữa hoặc nhập trạch thường rơi vào các tháng Mộc hoặc Thổ vượng như tháng 2, tháng 5, tháng 8 và tháng 10 âm lịch. Khi chọn ngày, gia chủ nên ưu tiên ngày hợp tuổi và tránh ngày xung tuổi.

Nếu mua nhà trong năm 2026, gia chủ có thể chọn ngày nhập trạch trước Tết hoặc sau Tết tùy hoàn cảnh. Tuy nhiên, tránh nhập trạch vào thời điểm giữa năm do Hỏa khí quá mạnh dễ gây bất ổn.

Năm 2026 mang yếu tố vượng Hỏa, rất phù hợp để sửa nhà hoặc mua nhà nếu gia chủ biết cân bằng các yếu tố phong thủy. Điều quan trọng nhất vẫn là hài hòa giữa ngũ hành, tránh phạm tuổi xung và chú trọng bố trí không gian hợp lý. Khi làm đúng, gia chủ không chỉ đón khí tốt mà còn tạo được không gian sống an nhiên, thuận lợi cho công việc và đời sống gia đình.

*Lưu ý: Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Tác giả: Hoàng Ly

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn