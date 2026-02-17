Bắt đối tượng truy nã từ Campuchia về quê ăn Tết

Đối tượng Hoàng Văn Khâm tại cơ quan Công an

Ngày 15/2, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, sau một thời gian lẩn trốn tại Campuchia, tối 14/2, đối tượng truy nã Hoàng Văn Khâm (sinh năm 2006) trú tại bản Định Tiến, xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An bắt xe khách từ tỉnh Hải Dương về quê đón Tết. Tuy nhiên, hành tung của đối tượng bị Công an xã Châu Bình phát hiện, bắt giữ.

Hoàng Văn Khâm bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra Quyết định truy nã số 76 ngày 19/01/2026 về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Sau khi bị truy nã, đối tượng bỏ trốn sang Campuchia.

Ngay sau khi nắm được thông tin đối tượng Khâm sẽ di chuyển về quê, Công an xã Châu Bình bố trí lực lượng theo dõi.

Đến khoảng 3h30 ngày 15/2, khi xe khách vừa dừng trên địa bàn xã Châu Bình, Công an xã nhanh chóng bắt giữ Hoàng Văn Khâm.

Hiện, vụ việc được bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

